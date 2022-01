Łukasz Szewczyk

Kanał DIZI w ofertach kolejnych operatotów. Stacja dociera już do 2,3 mln abonentów

• Kanał DIZI z tureckimi serialami, stacja z portfolio Grupy Kino Polska TV, dołączył do oferty kolejnych operatorów kablowych w Polsce

• Obecny zasięg stacji to ok. 2,3 mln abonentów.

