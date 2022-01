Kanały TV online i "Co obejrzeć"? Nowe funkcje serwisu VOD.pl

Łukasz Szewczyk

• Nowości na platformie VOD.PL

• Funkcja "Co obejrzeć?", czyli przewodnik po filmach i serialach dostępnych online

• Możliwość zakupu dostępu do odbioru tradycyjnej telewizji na VOD.PL.

Przewodnik po treściach wideo dostępny na VOD.PL umożliwia przejrzenie i porównanie ofert serwisów streamingowych (m.in. HBO Go, Player, Polsat Box, Filmbox+, Netflix, Onet Video, Prime Video). Jest to narzędzie, dzięki któremu użytkownik może uzyskać odpowiedź na pytanie: co obejrzeć online?r - mówi Piotr Ślubowski, Dyrektor Segmentu VOD, Ringier Axel Springer PolskaPrzewodnik po treściach wideo jest dostępny na VOD.PL w sekcji "Co obejrzeć?" z poziomu przeglądarki internetowej. Przewodnik będzie stopniowo uzupełniany o treści z kolejnych serwisów streamingowych i rozwijany o dodatkowe możliwości społecznościowe. Planowane są również prace nad automatycznym silnikiem rekomendacji i rozwój obszarów redakcyjnych w postaci artykułów, recenzji filmowych.- komentuje Przemysław Frasunek, Członek Zarządu, Redge Technologies.Z początkiem stycznia platforma VOD.PL rozszerzyła swoją ofertę o kanały telewizyjne i obecnie proponuje trzy elastyczne zestawy bez długoterminowych zobowiązań. Dzięki płatności jednorazowej oferta będzie mogła być co miesiąc zmieniana i dopasowywana tak, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.W każdym zestawie przewidziana jest funkcja Catch up, dzięki której widz może cofnąć się do wybranych treści wyemitowanych w przeciągu ostatnich 7 dni. Początkowa zawartość dla wszystkich pakietów obejmuje 20 kanałów: BBC Brit, BBC Lifestyle, BBC Earth, Cbeebies, BBC First, Epic Drama HD, Polsat Viasat Explore HD, Polsat Viasat Nature HD, Polsat Viasat History HD, History Channel HD, Crime+ Investigation, History 2, Zoom TV, Stopklatka, Kino Polska, Dizi, Gametoon, Da Vinci, AMC, Polsat JimJam.Pierwszy zestaw - Standardowy - zapewnia dostęp do kanałów telewizyjnych przez 30 dni od zakupu. Drugi - Powiększony - to zestaw w atrakcyjnej cenie z dostępem do kanałów na 60 dni. Trzeci zestaw - Multimedialny - to pakiet specjalny, do którego są dodawane multimedialne benefity takie jak jednorazowy kod dostępu do filmu lub odcinka serialu oferowanego w serwisie VOD.PL. Kod będzie ważny przez 30 dni od zakupu, a jego aktywacja umożliwi dostęp do materiału na czas trwania określony w szczegółach danej pozycji.Zestawy kanałów TV zostaną automatycznie aktywowane na koncie użytkownika zaraz po ich zakupie. Odtwarzacz z listą kanałów, ramówką i funkcją Catch up dostępny będzie z poziomu paska menu "Oglądaj TV". W przypadku Zestawu Multimedialnego, użytkownik otrzyma kod zaraz po zakupie na adres mailowy przypisany do swojego konta VOD.PL.Obecnie użytkownicy mogą korzystać z oferty kanałów liniowych na przeglądarkach internetowych. W przyszłości wprowadzenie powyższej funkcji jest planowane również w aplikacjach mobilnych i Smart TV.