Eleven Sports 4K w sieci Netia

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjny kanał Eleven Sports 1 jest dostępny w Netii także w jakości 4K.

Klienci operatora mogą go oglądać na pozycji 58 dekoderów Netia EvoBox 4K.

Eleven Sports 1 4K został dołączony do pakietu sportowego Netii, w którym znajdują się Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, Eleven Sports 3, Eleven Sports 4 oraz paczka kanałów Polsat Sport Premium. Dodano go również do oferty zawierającej wyłącznie kanały stacji ELEVEN SPORTS.- powiedział Krzysztof Świergiel, CEO oraz członek zarządu ELEVEN SPORTS w Polsce.Eleven Sports 1 4K to kanał sportowy nadawany całodobowo w technologii 4K, który transmituje w natywnej jakości UHD wybrane wydarzenia, takie jak wyścigi Formula 1 czy najciekawsze mecze piłkarskie hiszpańskiej LaLiga Santander.Przypomnijmy, że sieć Netia wprowadziła nową ofertę z dekoderem 4K