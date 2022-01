Rusza Onet Premium. Pakiet płatnych serwisów w jednym miejscu i bez reklam

Łukasz Szewczyk

• Onet Premium już dostępny w aplikacji Onetu użytkownikom systemu iOS

• Nowa usługa zapewnia pełny dostęp do treści z serwisów premium takich marek, jak: Newsweek, Forbes, Forbes Women, Przegląd Sportowy, Auto Świat, Komputer Świat

• W przyszłości użytkownicy zyskają dostęp do ekskluzywnych treści przygotowywanych przez redakcję Onet.pl.

- mówi Tomasz Gaweł, Dyrektor Zarządzający Treści Płatnych w Ringier Axel Springer Polska.Wszyscy użytkownicy aplikacji Onetu otrzymują dostęp do 10 artykułów premium miesięcznie bez opłat, a po wykupieniu pakietu Onet Premium, subskrybenci zyskują swobodny dostęp do wywiadów, reportaży, felietonów, rankingów, raportów, podcastów, testów i poradników. Dzięki nowej usłudze można przeglądać tygodniki, miesięczniki i wydania specjalne oraz korzystać z bogatego archiwum e-wydań. Wśród propozycji, pojawią się także ekskluzywne treści z magazynu podróżniczo-literackiego "Kontynenty" przygotowane specjalnie dla abonentów Onet Premium. Wybrane treści dostępne w Onet Premium będą się pojawiać także w wersji do słuchania.Pakiet Onet Premium jest dostępny w aplikacji Onetu na telefonach i tabletach z systemem operacyjnym iOS. Dostęp do usługi uzyskuje każdy, kto wykupi pakiet Onet Premium w ramach sklepu App Store. Pierwszy miesiąc usługi kosztuje 9,99 zł, każdy kolejny - 24,99 zł, a roczny pakiet - 249,99 zł.