TVN24 na Igrzyska Olimpijskie. Dziennikarze Eurosportu poprowadzą "Studio Pekin" i "Raport z Pekinu"

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TVN 24 gotowa na Igrzysk Olimpijskich w Pekinie,

• Stacja przygotowała specjalne codzienne programy, które pokażą co aktualnie dzieje się podczas zawodów.

wystartuje w piątek (4 lutego 2022 roku) o godzinie 8.35 zaraz po serwisie informacyjnym. Widzowie znajdą tam relacje specjalnych wysłanników Eurosportu i TVN24, komentarze gwiazd sportu, wyniki oraz wszelkiej maści ciekawostki. Program poprowadzi Paweł Kuwik z Eurosportu.Tego samego dnia o godzinie 17:20 zadebiutuje. Jego gospodarzem będzie dziennikarz Eurosportu Michał Korościel. W programie goście podsumują to co wydarzyło się na Igrzyskach Olimpijskich minionego dnia. Wszystko to z użyciem najnowszych technologii, które umożliwią szybki, łatwy i atrakcyjny dostęp do informacji.Olimpijskie programy TVN24 będą emitowane dwa razy dziennie przez cały okres trwania Igrzysk. "Raport z Pekinu" o godz. 8:35 oraz "Studio Pekin" o godz. 17:20.Dodatkowo stworzono dedykowany Igrzyskom kod QR, dzięki któremu prosto z ekranu telewizora, za pomocą smartfona będzie można przenieść się na portal tvn24.pl. Widzowie znajdą tam artykuły, pogłębione informacje oraz dokładne analizy występów naszych sportowców.