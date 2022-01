"Kilogramy do szczęścia" w TLC

Łukasz Szewczyk

• Nowy program TLC przedstawia losy chorobliwie otyłych osób, które próbują schudnąć i na zawsze zmienić swoje życie.

• W każdym odcinku znany chirurg bariatryczny zgadza się przeprowadzić operację, pod warunkiem, że bohater straci znaczną część wagi jeszcze przed zabiegiem.

Program "Kilogramy do szczęścia" przedstawia widzom przypadki skrajnej otyłości. Siedmioro zdesperowanych uczestników projektu, z których każdy waży od 180 do 360 kilogramów, szuka pomocy u znanego chirurga bariatrycznego, doktora Charlesa Proctera. Pacjenci próbują schudnąć i zmienić swoje życie na zawsze. W każdym odcinku widzowie poznają losy innej osoby, i są świadkami jej walki o zrzucenie nadprogramowych kilogramów. Czy skończy się ona totalną porażką czy triumfalnym sukcesem?W odcinku premierowym widzowie poznają najlepsze przyjaciółki Meghan i Vanessę. Pomimo ich pozytywnej energii i poczucia humoru, obie kobiety borykają się z problemami zdrowotnymi. Ważąca 225 kilogramów Meghan jest zmęczona życiem. Podłączona do zbiornika z tlenem, chce zainspirować Vanessę, by przyłączyła się do niej i poddała operacji bariatrycznej. Jednak zmiana diety i ćwiczenia, które pozwolą na wymagane przed operacją zgubienie wagi, nie zachęcają 200-kilogramowej Vanessy. Doktor Procter przekona się, że potrzeba czegoś więcej niż tylko pozytywne nastawienie i poczucie humoru, aby skłonić te kobiety do ratowania własnego życia.Premiera programu 21 stycznia 2022 o godz. 21.00 na antenie TLC Polska