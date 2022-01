Rock Radio śwituje 8 urodziny

Łukasz Szewczyk

• Zespół Rock Radia rozpoczął świętowanie 8. urodzin stacji, które wypadają 31 stycznia.

• Słuchacze rozgłośni mogą wziąć udział w jubileuszowym konkursie "8 sekund"

• Codziennie na antenie Rock Radia rozgrywany jest też specjalny Międzypokoleniowy Wielki Test z Klasyki Rocka,

Od poniedziałku, 17 stycznia 2022 r. słuchacze Rock Radia mogą sprawdzić swoją znajomość rockowych klasyków w wyjątkowym, urodzinowym konkursie stacji "8 sekund". Właśnie przez tyle czasu prezentowanych jest 8 utworów, których wykonawców należy wskazać w odpowiedzi. Za każdego poprawnie wskazanego artystę lub zespół Rock Radio wypłaci laureatowi zabawy 100 zł, a jeśli komuś uda się podać komplet, czyli 8 wykonawców, to do zwycięskiej kwoty rozgłośnia dołoży jedno zero, przekazując nagrodę w wysokości 8000 zł. Konkurs rozgrywany będzie do 28 stycznia, od poniedziałku do piątku po 11:00.Również w poniedziałek, 17 stycznia rozpoczął się Międzypokoleniowy Wielki Test z Klasyki Rocka. Punkty zbierają w nim pary międzypokoleniowe, np. syn z ojcem lub wnuczek z babcią. Ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów, odbierze urodzinowy zestaw nagród od Rock Radia, w którym znajdą się książki, płyty i koszulki stacji.Specjalne wydanie testu potrwa 2 tygodnie. Zabawy można słuchać na antenie codziennie między 10:00 a 18:00.