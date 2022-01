"Wypuszczeni, by zabić". Nowa seria kryminalna na CBS Reality. Wśród historii zabójstwo Polaka

Łukasz Szewczyk

• Jedno na pięć morderstw w Wielkiej Brytanii jest popełniane przez byłego więźnia.

• Najnowsza seria true crime produkcji własnej CBS Reality ujawnia, jak doszło do tego, że po wyjściu z więzienia niektórzy przestępcy ponownie dokonali zabójstw

• Gospodarzem dziesięcioodcinkowej serii jest znany dziennikarz śledczy Donal MacIntyre.

"Wypuszczeni, by zabić" to trzymająca w napięciu produkcja własna kanału CBS Reality. Każdy z 10 odcinków opowiada historię jednej sprawy, a prowadzący wraz z zaproszonymi ekspertami dogłębnie przygląda się przestępcom i ich zbrodniom. Widzowie będą mogli wysłuchać rozmów zarówno ze świadkami zdarzeń, jak i ze specjalistami z różnych dziedzin, w tym psychiatrą sądowym, byłym funkcjonariuszem służby więziennej i emerytowanym kuratorem sądowym. W kluczowym momencie dla ponownie rozpatrywanej sprawy, Donal MacIntyre i jego goście sprawdzą, czy istniały jakiekolwiek znaki ostrzegawcze dotyczące potencjalnego zagrożenia ze strony byłego więźnia i spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie: czy można było ocalić ludzkie życie?W jednym z odcinków MacIntyre przyjrzy się bliżej głośnej sprawie Joanny Dennehy, która ma na sumieniu trzy brutalne morderstwa, w tym zabójstwo 31-letniego Polaka, Łukasza S. Zanim Joanna wkroczyła na złą drogę, miała świat u swoich stóp i plany na życie - uprawiała sport, była członkinią szkolnych drużyn hokeja i siatkówki, chciała studiować prawo. Wszystko wymknęło się spod kontroli, gdy w wieku 16 lat po raz pierwszy uciekła z domu. Będąc jeszcze nastolatką zerwała kontakty z rodzicami, wiązała się ze starszymi od siebie mężczyznamii urodziła dwoje dzieci.Joanna nie stroniła także od używek - dużo piła i brała narkotyki, a żeby móc sfinansować swoje uzależnienie, wkroczyła na przestępczą ścieżkę. Wielokrotnie trafiała do poprawczakai więzienia za drobne przestępstwa.W 2013 roku Dennehy dopuściła się trzech brutalnych morderstw. Jej ofiarami byli mężczyźni - Łukasz S., Kevin Lee oraz John Chapman. Wszystkich ich znała i wszyscy zginęli od ciosów nożem w przeciągu kilku dni. Rok później seryjna morderczyni została skazana na dożywociei jest jedną z trzech kobiet w Wielkiej Brytanii, które za swoje zbrodnie zostały ukarane dożywotnim więzieniem.W poświęconym zbrodniom Dennehy odcinku serii "Wypuszczeni, by zabić" widzowie będą mogli poznać okoliczności, które doprowadziły ją do zbrodni. W programie zobaczymy takżew jaki sposób kobieta próbowała uniknąć sprawiedliwości oraz będziemy świadkami jej drwin z policji, jak również próby dwóch kolejnych zabójstw podczas ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości.Premiera serii "Wypuszczeni, by zabić" w niedzielę, 23 stycznia o 22:00 na CBS Reality. Emisja opisanego odcinka 3 lutego o 22:00.