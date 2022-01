25 sezon kultowego serialu "Miasteczko South Park" w Comedy Central

Łukasz Szewczyk

• W lutym 2022 roku na antenie Comedy Central zadebiutuje 25. sezon kultowego serialu animowanego "Miasteczko South Park".

• Na fanów serii czeka sześć nowych odcinków i wiele innych niespodzianek.

Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników "Miasteczka South Park. Legendarny serial animowany, okrzyknięty przez Entertainment Weekly "jednym z najlepszych programów telewizyjnych wszech czasów", powraca na antenę Comedy Central, gdzie gościł przez ostatnie 25 lat. -- mówią współtwórcy formatu, Matt Stone i Trey Parker."South Park" powstał 13 sierpnia 1997 roku i znacząco przyczynił się do sukcesu kanału Comedy Central - od premiery obejrzano ponad 523 miliardy minut serialu. Dlatego stacja planuje uczcić 25-lecie programu rokiem pełnym niespodzianek, które z pewnością zachwycą miliony miłośników serialu.- powiedział Chris McCarthy, prezes i dyrektor generalny ViacomCBS Media Networks i MTV Entertainment Studios.Sześć premierowych odcinków będzie można zobaczyć na Comedy Central w lutym i marcu, kolejno 7, 14 i 21 dnia danego miesiąca o godz. 00:30. Dostępne będą również na SouthPark.cc.com, CC.com i w Comedy Central App.Umowa MTV Entertainment Studios z Parkerem i Stone'em zakłada przedłużenie emisji "Miasteczka South Park" na antenie Comedy Central do 2027 roku, co uczyni je najdłużej emitowanym serialem w historii telewizji kablowej. Oprócz przedłużenia serii do 30 sezonów, nowy kontrakt obejmuje 14 oryginalnych produkcji realizowanych wyłącznie dla platformy Paramount+, w tym filmy "South Park: Post Covid" i "South Park: Post Covid: The Return of Covid".Trey Parker i Matt Stone są producentami wykonawczymi "South Park" wraz z Anne Garefino i Frankiem C. Agnone II. Za produkcję odpowiadają Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell i Vernon Chatman. Christopher Brion pełni funkcję dyrektora kreatywnego South Park Digital Studios. Serial zdobył do tej pory pięć nagród Emmy, a także nagrodę Peabody Award.