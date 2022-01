Sportowe nagody Polskiego Radia. Anita Włodarczyk sportowcem roku 2021

Łukasz Szewczyk

• Sportowcem Roku 2021 w ramach przyznawanych po raz piąty Nagród Sportowych Polskiego Radia im. Bohdana Tomaszewskiego została Anita Włodarczyk.

Laureatów Nagród Sportowych Polskiego Radia im. Bohdana Tomaszewskiego ogłoszono w Programie 1 podczas audycji "Kronika sportowa". Celem rankingu było wyłonienie najwybitniejszych osób ze świata sportu w Polsce. Sportowcem roku została Anita Włodarczyk, lekkoatletka, trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem (Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016 oraz Tokio 2020). Tytuł trenera roku przyznano Aleksandrowi Matusińskiemu, trenerowi polskiej sztafety kobiet 4x400 m, która podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 wywalczyła srebrny medal.W kategorii wydarzenie e-sportowe, zwyciężyła "Ultraliga. Mistrzostwa Polski League of Legends". Ultraliga to profesjonalne rozgrywki e-sportowe, w ramach której zawodnicy mierzą się w walce o tytuł Mistrza Polski, nagrody pieniężne i awans do europejskich rozgrywek European Masters. "W uznaniu wybitnych osiągnięć w karierze sportowej" nagrodę "Kroniki Sportowej" otrzymała Maja Włoszczowska. Nagroda Specjalna "Mecenas Polskiego Sportu" trafiła do Totalizatora Sportowego.Nagrody Sportowe Polskiego Radia im. Bohdana Tomaszewskiego po raz pierwszy zostały przyznane w 2017 roku. Plebiscyt jest ściśle związany z "Kroniką sportową" - najstarszą i najbardziej rozpoznawalną audycją o tematyce sportowej w kraju. Jej pierwsze wydanie pojawiło się na antenie 30 listopada 1954 r. i nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem słuchaczy.Wyboru laureatów Nagród Sportowych dokonała 9-cio osobowa kapituła, w skład której weszli: Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia, Izabella Tomaszewska, żona Bohdana Tomaszewskiego, patrona rankingu, wybitnego komentatora sportowego i dziennikarza Polskiego Radia, Profesor Michał Kleiber, Kawaler Orderu Orła Białego, Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Janusz Zaorski, polski scenarzysta, reżyser i producent filmowy, Edward Skorek, były siatkarz, mistrz świata i mistrz olimpijski, Henryk Urbaś, wieloletni szef redakcji sportowej i dziennikarz Polskiego Radia, Andrzej Janisz, dziennikarz i sprawozdawca Polskiego Radia, Cezary Gurjew, dziennikarz i sprawozdawca Polskiego Radia, przewodniczący Kapituły.Patronat honorowy nad Nagrodami Sportowymi Polskiego Radia im. Bohdana Tomaszewskiego objął Minister Sportu i Turystyki.