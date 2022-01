Aukcje Onetu dla WOŚP. Trening z Isą Świątek, spotkania z dziennikarzami

Łukasz Szewczyk

• Już piąty rok Onet gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

• Jako patron medialny 30. Finału WOŚP Onet nie tylko będzie informować na swoich łamach o jego przebiegu, transmitować koncerty i prowadzić relacje na żywo, ale aktywnie włączy się również w zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu medycznego.

Hasło tegorocznego Finału brzmi "Przejrzyj na oczy". W niedzielę, 30 stycznia, podczas 30. Finału WOŚP, w Polsce i na całym świecie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie zbierać pieniądze na pomoc polskiej okulistyce dziecięcej.Użytkownicy Onetu mogą wpłacać datki na ten cel, za pomocą platformy - wosp.onet.pl . Wpłat można dokonywać na różne sposoby - przelewem bankowym, Blikiem czy za pomocą karty kredytowej. Po roku przerwy wracają aukcje Onetu na WOŚP na platformie Allegro. Na aukcjach tradycyjnie są wystawione spotkania ze znanymi dziennikarzami Onetu oraz trening z najlepszą polską tenisistką Igą Świątek i spotkanie z popularną psycholożką Julią Izmałkową. Na aukcjach Onet będą reprezentować: Bartosz Węglarczyk, Janusz Schwertner, Tomasz Sekielski, Łukasz Kadziewicz, Beata Tadla, Dominika Olszyna, Iwona Kutyna i Małgorzata Ohme.W dniu Finału na stronie głównej Onetu pojawi się specjalny baner z licznikiem, podający aktualną kwotę zebraną przez WOŚP. W niedzielę Onet będzie transmitować wydarzenia oraz koncerty ze studia WOŚP na Placu Defilad w Warszawie. W dniu Finału w Onecie będzie można obejrzeć specjalne wydanie programu Onet Rano, które poprowadzi Iwona Kutyna. Reporterzy Onetu przez cały dzień będą relacjonować to, co się będzie działo na ulicach polskich miast.W siedzibach Onetu i Ringier Axel Springer Polska w Warszawie i Krakowie już po raz piąty będą działać sztaby WOŚP. Stu pracowników Ringier Axel Springer Polska wraz z rodzinami weźmie udział w zbiórce. Większość z nich będzie można spotkać z tradycyjną skarbonką na ulicach, a inni będą kwestować do eSkarbonek w internecie. Wolontariuszy Onetu i Ringier Axel Springer Polska wspierają firmy EpiXpert w Warszawie i Liberandum w Krakowie, które w tym roku zadbały o bezpieczeństwo i kwestowanie z zachowaniem rygoru sanitarnego. Wszyscy wolontariusze zostaną nieodpłatnie przebadani pod kątem koronawirusa. Ponadto pięćdziesięciu pracowników firmy weźmie udział w 16. Biegu WOŚP "Policz się z cukrzycą". Tradycyjnie, datki na cel biegu zostaną przekazane na konto WOŚP z przeznaczeniem na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.