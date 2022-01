Udział w programach Radia TOK FM do wylicytowania na aukacjach WOŚP

Łukasz Szewczyk

• Radiostacje Agory włączyły się w zbiórkę środków na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

• W ramach wsparcia 30. finału akcji Radio TOK FM wystawiło na aukcję m.in. 100-letni dostęp do swoich podcastów oraz możliwość udziału w audycjach i odcinku cyklu podcastowego.

Radio TOK FM co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem zachęca wszystkich słuchaczy do udziału w 7 licytacjach prowadzonych w serwisie Allegro.pl. Można w nich wygrać m.in. 100-letni dostęp do wszystkich podcastów i archiwum audycji TOK FM oraz komplet unikalnych kubków TOK FM z podpisami dziennikarzy stacji. Zwycięzcy aukcji będą mogli również wziąć udział w popularnych audycjach TOK FM "Poczytalni", "Między Słowami" i "Poranku Radia TOK FM" oraz w podcaście TOK FM "Szkoda czasu na złe seriale".Aukcje ruszyły w ubiegłym tygodniu pod adresem www.tokfm.pl/aukcje . Licytacja dotycząca udziału w "Poranku Radia TOK FM" Jacka Żakowskiego zakończy się 30 stycznia. Rozstrzygnięcie pozostałych licytacji nastąpi w poniedziałek, 31 stycznia 2022, w trakcie audycji "TOK360" na antenie Radia TOK FM.Stacje muzyczne Grupy Radiowej Agory będą zbierać wpłaty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do specjalnych skarbonek. eSkarbonki to wirtualne puszki WOŚP - dzięki bezpiecznym wpłatom internetowym można szybko i wygodnie wesprzeć tegoroczny finał akcji. Już teraz słuchacze mogą przekazywać pieniądze do puszek Radia Pogoda i Rock Radia, natomiast zbiórka Radia Złote Przeboje rozpocznie się w poniedziałek, 24 stycznia.Oprócz tego zespół Rock Radia postanowił rzucić wyzwanie słuchaczom. Jeśli w skarbonce stacji znajdzie się 2000 zł, to gospodarz porannego programu "Powstanie Rock Radia" Jan Bajor Bajorek na oczach wszystkich zgoli swoją ukochaną, pieczołowicie pielęgnowaną i wystylizowaną brodę.O wirtualnych skarbonkach i 30. Finale WOŚP wszystkie rozgłośnie będą przypominać swoim odbiorcom w codziennych programach antenowych i na profilach w mediach społecznościowych.30. Finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. Jego hasłem jest "Przejrzyj na oczy" - WOŚP wesprze tym razem standardy diagnostyki oraz leczenia wzroku dzieci. Około 120 tysięcy wolontariuszy w niemal 1700 sztabach będzie zbierało środki na wsparcie polskich szpitali i ośrodków medycznych.