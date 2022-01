Rajdowe Mistrzostwa Świata w Red Bull TV

Łukasz Szewczyk

• Startuje jubileuszowy, 50. sezon WRC.

• Wszystkie 13 rund będzie można oglądać na bezpłatnej platformie Red Bull TV.

• Rajd Monte Carlo już w najbliższy weekend.

50. sezon WRC to nowa karta w rajdowej historii - hybrydowe auta o mocy ponad pięciuset koni mechanicznych i otwarta walka o tytuł mistrza świata podczas trzynastu przystanków na czterech kontynentach. Wszystkie rundy będzie można oglądać na bezpłatnej platformie Red Bull TV , która dostępna jest także jako aplikacja na wiele urządzeń. Codziennie wieczorem w czasie trwania rajdów kibice sportów motorowych zobaczą obszerne podsumowania dnia. Pierwszy magazyn z legendarnego Rajdu Monte Carlo już w najbliższych piątek 21 stycznia o godz. 22:00.Rok 2022 oznacza definitywny kres dominacji Francuzów o imieniu Sebastien na początku XXI wieku (9 tytułów Loeba, 8 tytułów Ogiera). Kto jest faworytem tego sezonu? Choć nie wiadomo, jak kierowcy "dogadują się" z nowymi autami i jak dobrze potrafią wykorzystać nowe regulacje, na liście pretendentów do mistrzostwa powinni się znaleźć Elfyn Evans i Kalle Rovanpera z Toyoty, a także Thierry Neuville i Ott Tanak z Hyundaia, których zobaczymy we wszystkich rundach.Zmagania w sezonie 2022 klasycznie rozpoczną się w Monako. 90. edycja słynnego Rajdu Monte Carlo ma być wyjątkowa. Bazę rajdu przeniesiono bowiem z Gap we francuskim departamencie Alpy Wysokie bezpośrednio do Monako. Ma to zagwarantować jeszcze lepszą rywalizację. Przed rokiem, po początkowych problemach, po 8. w karierze zwycięstwo w Rajdzie Monte Carlo sięgnął obrońca tytułu mistrzowskiego Sebastien Ogier. Francuz wystartuje w Monako także i w tym sezonie, ale nie będzie już walczył w 2022 roku o dziewiąte mistrzostwo w karierze - po zdobyciu ósmego tytułu, odszedł na emeryturę. W Rajdzie Monte Carlo wystartuje też, świeżo po zdobyciu podium w Rajdzie Dakar - Sebastien Loeb.• 20-23 stycznia Rajd Monte Carlo• 24-27 lutego Rajd Szwecji• 21-24 kwietnia Rajd Chorwacji• 19-22 maja Rajd Portugalii• 2-5 czerwca Rajd Sardynii• 23-26 czerwca Rajd Safari w Kenii• 14-17 lipca Rajd Estonii• 18-21 sierpnia (miejsce do potwierdzenia)• 4-7 sierpnia Rajd Finlandii• 8-11 września Rajd Akropolu• 29 września-2 października Rajd Nowej Zelandii• 20-23 października Rajd Katalonii• 10-13 listopada Rajd Japonii