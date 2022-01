Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Kolejne mecze Polaków w Eurosporcie, Metrze i Playerze

Łukasz Szewczyk

• Reprezentacja Polski w piłce ręcznej awansowała do drugiej rundy mistrzostw Europy rozgrywanych na Węgrzech i Słowacji.

• Wszystkie spotkania Polaków będą transmitowane w Eurosporcie i Metrze, a każde spotkanie turnieju pokaże na żywo serwis player.pl.

Plan transmisji spotkań Polaków:

Po zwycięstwach z Austrią i Białorusią oraz porażce z Niemcami polscy piłkarze ręczni zapewnili sobie grę w drugiej rundzie grupowej mistrzostw Europy. Kolejnymi rywalami biało-czerwonych będą Norwegia, Szwecja, Rosja i Hiszpania. Wszystkie spotkania reprezentacji Polski transmitowane będą na antenach Eurosportu, w Metrze oraz w Playerze. Serwis player.pl pokazuje na żywo i na żądanie każdy mecz mistrzostw Europy.Turniej rozgrywany na Węgrzech i Słowacji, w trakcie którego możemy oglądać w akcji największe gwiazdy piłki ręcznej komentują Iwona Niedźwiedź, Krzysztof Bandych, Piotr Karpiński, Michał Wszołek i Michał Świrkula.Czwartek (20 stycznia):• 20:30:(Eurosport 2, Metro, Player)Piątek (21 stycznia):• 18:00:(Eurosport 1, Metro, Player)Niedziela (23 stycznia):• 15:30:(Eurosport 2, Metro, Player)Wtorek, 25 stycznia,• 15:30:(Eurosport 1, Metro, Player)We wrześniu 2020 roku Eurosport ogłosił pozyskanie wyłącznych praw do transmitowania w Polsce rozgrywek kobiet i mężczyzn w europejskich pucharach w piłce ręcznej: Lidze Mistrzów, Lidze Europejskiej i Pucharze EHF. Stacja nabyła również wyłączne prawa do mistrzostw Europy kobiet oraz mistrzostw Europy mężczyzn do 2026 roku. Znakomitą ofertę Eurosportu dla miłośników piłki ręcznej uzupełniają prawa do mistrzostw Europy w piłce ręcznej plażowej do 2025 roku.