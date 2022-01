Lewandowski od hattricka do hattricka? Weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Robert Lewandowski właśnie wszedł do elitarnego "Klubu 300", czyli zawodników, którzy strzelili co najmniej trzysta goli w jednej lidze. Przed nim w Bundeslidze w 1976 roku dokonał tego Gerd Mueller

• W tej kolejce Bayern Monachium gra na wyjeździe z Herthą. W meczu tych drużyn jesienią Lewandowski zdobył hattrick

Robert Lewandowski bije kolejne rekordy i odbiera następne nagrody. Gwiazdor Bundesligi i reprezentacji Polski w poniedziałek otrzymał drugi raz z rzędu statuetkę dla Piłkarza Roku FIFA (FIFA Best). A wcześniej w wyjazdowym meczu Bayernu Monachium z FC Koeln (4:0) ustrzelił hat-tricka i wszedł do prestiżowego "Klubu 300", czyli graczy, którzy strzelili 300 lub więcej goli w jednej lidze. W Bundeslidze dokonał tego wcześniej tylko Gerd Mueller w 1976 roku. Na świecie, w hiszpańskiej LaLiga, zrobili to jeszcze tylko Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.Tymczasem Bayern przedłużył passę bramkową w Bundeslidze do 66 meczów, bijąc swój poprzedni rekord z lat 2012-14. Mistrz Niemiec w 20. kolejce gra na wyjeździe z trzynastą w tabeli Herthą Berlin, która zgromadziła o połowę mniej punktów (23) niż lider Bundesligi, ostatnio remisując 0:0 w Wolfsburgu. Spotkanie w niedzielę o 17.30 można na żywo oglądać na platformie Viaplay.Duże zainteresowanie w tej kolejce wzbudzi też starcie czwartego w lidze Hoffenheim z wiceliderem Borussią Dortmund. Obie drużyny w tabeli dzieli dziewięć punktów (31-40). W tym tygodniu ekipy te solidarnie odpadły w 1/8 Pucharu Niemiec. Hoffenheim w środę uległo Freiburgowi 1:4, a Borussia we wtorek sensacyjnie przegrała z grającym o ligę niżej FC St. Pauli (1:2). Za to w poprzedniej ligowej kolejce... 5:1 rozbiła SC Freiburg, więc pucharowych pogromców Hoffenheim. Transmisja meczu TSG Hoffenheim - Borusia Dortmund w sobotę o 15.30 na żywo w Viaplay.Mecze 20. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na platformie Viaplay:Piątek (21 styczni)::• 20.30komentują Rafał Wolski i Michał ZachodnySobota (22 stycznia):• 15.30komentuje Mariusz Hawryszczuk• 15.30komentuje Tomasz Górski• 15.30komentują Szymon Ratajczak i Radosław Gilewicz• 15.30komentują Rafał Wolski i Marcin Borzęcki• 15.30komentuje Mateusz Juza• 18.30komentują Kamil Kania i Michał ZachodnyNiedziela (23 stycznia):• 15.30komentują Piotr Domagała i Radosław Gilewicz• 17.30komentują Rafał Wolski i Michał Zachodny