Starcia Milanu z Juventusem i Arsenalu z Liverpoolem hitmami weekendu w Eleven Sports

• Szlagierem gorącej końcówki tygodnia w ELEVEN SPORTS będzie klasyk włoskiej Serie A, w którym drugi w tabeli AC Milan zmierzy się z piątym Juventusem FC.

• Widzowie będą mogli obejrzeć również rewanżowe spotkanie półfinałowe Pucharu Ligi Angielskiej pomiędzy Arsenalem FC a Liverpoolem FC.

• Dla fanów francuskiej Ligue 1 Uber Eats zaplanowano transmisję konfrontacji RC Lens Przemysława Frankowskiego z Olympique Marsylia Arkadiusza Milika

W hicie 23. kolejki włoskiej ekstraklasy AC Milan zagra z Juventusem FC w jednej z najbardziej prestiżowych konfrontacji w europejskim futbolu. W poniedziałek Rossoneri sensacyjnie przegrali ze Spezią Calcio i w weekend postarają się wrócić na zwycięską ścieżkę. Piłkarze trenera Stefano Pioliego staną przed nie lada wyzwaniem, bo Stara Dama kryzys z początku sezonu ma już dawno za sobą, a dzięki serii ośmiu spotkań bez porażki włączyła się do walki o mistrzostwo Włoch. Jedną z atrakcji tego starcia będzie rywalizacja ofensywnych gwiazd Milanu, Zlatana Ibrahimovicia, Rafaela Leão i Brahima Díaza, ze strzegącym bramki Juve Wojciechem Szczęsnym. Polski golkiper w tym sezonie zachował czyste konto aż osiem razy, co daje mu pod tym względem trzecie miejsce we włoskiej ekstraklasie. Czy poprawi swój wynik w prestiżowej rywalizacji z ekipą z Mediolanu?Sporych emocji można spodziewać się także na Stadio Olimpico, gdzie S.S. Lazio zmierzy się z Atalantą Bergamo. Oba zespoły mają wysokie aspiracje i prezentują ofensywny futbol, a w ostatnich dwóch latach w starciach pomiędzy nimi padało średnio prawie pięć goli na mecz. Tym razem może być podobnie, bo na boisku wystąpią tak skuteczni zawodnicy jak Ciro Immobile, Luis Muriel, Sergej Milinković-Savić czy Mario Pašalić.Rewanżowy mecz pomiędzy Arsenalem FC a Liverpoolem FC wyłoni drugiego finalistę rozgrywek o Puchar Ligi Angielskiej. Wskazanie faworyta jest niezwykle trudne, bo w pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis i szanse obu ekip są bardzo wyrównane. Na murawie Emirates Stadium kibicom zaprezentują się gwiazdy klubów z Londynu i Liverpoolu, m.in. Bukayo Saka, Alexandre Lacazette, Diogo Jota i Roberto Firmino. Finałowym rywalem zwycięzcy tej konfrontacji będzie Chelsea FC, która w swoim półfinale pokonała Tottenham Hotspur.Głównym wydarzeniem weekendu w lidze hiszpańskiej będzie starcie broniącego tytułu mistrzowskiego Atlético Madryt z Valencią CF. Piłkarze trenera Diego Simeone muszą odrabiać straty do prowadzącego w tabeli Realu Madryt i w spotkaniu z nieprzewidywalną ekipą z Walencji nie mogą sobie pozwolić na wpadkę. Wygrana może dać im awans na trzecie miejsce w ligowej stawce. Z kolei dla gości ten mecz jest szansą na pierwsze wyjazdowe zwycięstwo z Los Colchoneros od 11 lat. Kibice liczą na podobne emocje do tych, jakie towarzyszyły jesiennej konfrontacji tych zespołów. Wówczas Atlético prowadziło do 90. minuty 3:1, ale dwa trafienia Hugo Duro w doliczonym czasie gry sprawiły, że mecz zakończył się remisem 3:3.Wielu wrażeń powinno dostarczyć również spotkanie FC Barcelony z Deportivo Alavés. Dla Dumy Katalonii, która goni ścisłą ligową czołówkę, każdy punkt jest na wagę złota. W wyjazdowym meczu z ekipą z Kraju Basków o sukces nie będzie jednak łatwo, bo ta pozbawiła już w tym sezonie punktów inne silne ekipy, takie jak Sevilla FC, Real Sociedad czy Athletic Club.RC Lens i Olympique Marsylia są w grupie pościgowej za prowadzącym w tabeli Paris Saint-Germain i liczą się w grze o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Ich starcie będzie hitem 22. kolejki Ligue 1 Uber Eats. Na Stade Bollaert-Delelis w barwach gospodarzy kibice zobaczą Przemysława Frankowskiego, który w tym sezonie zanotował dotychczas cztery trafienia i tyle samo asyst. Z kolei w szeregach gości z Marsylii powinien zagrać Arkadiusz Milik. Polski snajper strzelił w sumie aż cztery gole w dwóch ostatnich meczach OM w Pucharze Francji i postara się zaprezentować równie wysoką skuteczność w ligowej konfrontacji z silnym rywalem z Lens.W innym ciekawie zapowiadającym się meczu wspomniane Paris Saint-Germain podejmie Stade de Reims. Zespół ze stolicy będzie faworytem, ale musi mieć się na baczności, bo ekipa z Reims nie przegrała żadnego z poprzednich sześciu wyjazdowych spotkań i straciła w nich łącznie tylko trzy bramki. Czy Kylian Mbappé i spółka sforsują szczelną defensywę gości?W najważniejszym meczu 19. kolejki ligi portugalskiej drugi w tabeli Sporting CP podejmie czwartą SC Bragę. Gospodarze w przypadku wygranej mogą zrównać się punktami z liderem, FC Porto. Wiele będzie zależało od Pedro Gonçalvesa, Pablo Sarabii i Paulinho, którzy mieli udział w aż 29 z 34 goli uzyskanych w tym sezonie przez Lwy. Natomiast goście z Bragi powalczą o piąte wyjazdowe zwycięstwo w obecnych rozgrywkach. W ich szeregach kluczowa będzie postawa Ricardo Horty, jednego z głównych kandydatów do korony króla strzelców Liga Portugal.Plan transmisji:Czwartek (20 stycznia):• 18:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Gazda• 20:40 Carabao Cup:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiPiątek (21 stycznia):• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Gazda, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Marcin Nowomiejski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Adrian Gątarek• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Mateusz MajakSobota (22 stycznia):• 13:25 Championship:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 15:55 Championship:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Dominik Guziak• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Majak, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Niedziela (23 stycznia):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Mikołaj Kruk• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian Gątarek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Poniedziałek (24 stycznia):• 20:40 Championship:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda