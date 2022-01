Derby północno-zachodniego Londynu, polski mecz we Francji - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• W najlepszej piłkarskiej lidze świata Chelsea po raz trzeci w tym roku zmierzy się z Tottenhamem - tym razem w Premier League

• W "polskim" meczu RC Lens z Przemysławem Frankowskim w składzie zmierzy się z Olympique Marsylia Arkadiusza Milika

Spotkanie Chelsea z Tottenhamem będzie już trzecim meczem tych drużyn w styczniu. Do tej pory drużyny z Londynu mierzyły się w Pucharze Anglii, gdzie górą byli "The Blues". Teraz czas na rewanż w innych rozgrywkach - Premier League. W ostatniej kolejce piłkarze Thomasa Tuchela stracili dwa punkty w meczu z Brighton, a Tottenham po szalonym meczu pokonał Leicester 3:2. Decydujące gole padły w doliczonym czasie gry. Kto tym razem będzie górą w derbach północno-zachodniego Londynu? Transmisja spotkania Chelsea z Tottenhamem w niedzielę, 23 stycznia o 17:25 w Canal+ Sport.Najciekawszym z perspektywy polskiego kibica spotkaniem w Ligue 1 Uber Eats będzie mecz pomiędzy RC Lens z Przemysławem Frankowskim w składzie a Olympique Marsylia, w którym występuję napastnik reprezentacji Polski, Arkadiusz Milik. Jesienią obie drużyny stworzyły niesamowite widowisko, które zakończyło się zwycięstwem Lens 3:2. Jednego z goli dla Les Artésiens strzelił właśnie Frankowski. Czy Polacy znowu będą gwiazdami spotkania? "Polski" mecz w Ligue 1 Uber Eats skomentują w sobotę w Canal+ Sport Krzysztof Marciniak i Marek Jóźwiak.Plan transmisji:Piątek (21 stycznia):• 20:25(nSport+)redakcja: Łukasz Benz• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2/ nSport+)komentarz: Artur Kwiatkowski, Piotr Grabowski• 20:55 LaLiga Smartbank:(Canal+ Online)• 01:00 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Hubert RadkeSobota (22 stycznia):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Cezary Olbrycht, Tomasz Lipiński• 15:55(Canal+ Sport)moderator: Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Jarosław Koliński• 15:55 Premier League:(Canal+ Now / Canal+ Family)komentarz: Marcin Rosłoń, Jakub Polkowski• 15:55 LaLiga Smartbank:(Canal+ Online)• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Leszek Orłowski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 18:25 LaLiga;(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak• 02:00 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Łopaciński, Dominik TomczykNiedziela (23 stycznia):• 12:55 Ligue 1:(Canal+ online)• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 14:55 Premier League:(Canal+ Now / Canal+ Family)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 16:10 LaLiga:9Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport 2 i nSport+)komentarz: Robert Skrzyński, Michał Bojanowski• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 18:10 LaLiga Smartbank:(Canal+ online)• 18:25 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 18:25 Liga ACB:(Canal+ Now)komentarz: Bartosz Tomczak, Wojciech Michałowicz• 19:05 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Kamil Chanas• 19:30odc. 6 "Sylwek" (Canal+ Sport)redakcja: Maciej Klimek, Michał Siejak• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Filip Surma, Tomasz Wieszczycki• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)