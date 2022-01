"Żużel", "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe", "Święta z przyjaciółmi" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Saint Maud", "Żużel", "Święta z przyjaciółmi", "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe", "Lodowy szlak", "Ostatni", "Świat, który nadejdzie", "Miała na imię Jo".

Weekend filmowych premier wrozpocznie(21 stycznia). Pielęgniarka Maud (Morfydd Clark) w wyniku tragicznego zdarzenia przewartościowała swoje życie. Porzuciła rozrywki i imprezy, zwracając się ku Bogu, któremu jest teraz bezgranicznie oddana. Właśnie rozpoczyna nową pracę. Zostaje opiekunką umierającej słynnej choreografki Amandy Köhl (Jennifer Ehle) o hedonistycznych upodobaniach. Skromna i oddana swojej pracy dziewczyna w rzeczywistości jest ogarnięta niebezpieczną obsesją. Za wszelką cenę chce doprowadzić do zbawienia swojej podopiecznej. Nie cofnie się przed niczym, by ocalić ją przed potępieniem.W sobotę(22 stycznia). Mistrz motocyklowy Lowa (Tomasz Ziętek) jest obiektem westchnień kobiet i źródłem zazdrości rywali z toru (Mateusz Kościukiewicz). Pogodny, miły dla ludzi, "zwyczajny", ma frajdę z życia i tego, co robi. Jednak szelmowski uśmiech chłopaka skrywa codzienne zmagania ze strachem, widmem kontuzji i wypadków na żużlowych stadionach. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy na drodze Lowy staje śliczna Roma (Jagoda Porębska). Czy zakochany w prędkości i motorach zawodnik, dla którego sport jest nie tylko szaleńczą, młodzieńczą pasją, ale też ucieczką od szarej rzeczywistości, znajdzie w swoim sercu miejsce na prawdziwą miłość?W niedzielę(Canal+ Premium). Święto Dziękczynienia to idealna okazja na spotkanie z najbliższymi. W wielu domach to czas pełen miłości, celebrowania tradycji, spokoju i rodzinnych chwil... ale nie tym razem. Molly (Malin Akerman) oraz Abbey (Kat Dennings) postanawiają wywrócić to święto do góry nogami, a to wszystko za sprawą niezwykle charyzmatycznego Jeffa i reszty ekscentrycznych gości. Cała ekipa ma zamiar wziąć udział w czynnościach, na które na co dzień by sobie nie pozwolili. Szykuje się wieczór pełen romansów i eksperymentalnych używek. Przygotujcie się na potężną dawkę rozbrajającego humoru i karuzelę arcydziwnych zjawisk.Weekend premier wrozpocznie(22 stycznia). Na dalekiej północy Kanady, w położonej na odludziu kopalni diamentów dochodzi do zawału. Grupa 26 górników zostaje uwięziona pod ziemią. Właściciel firmy transportowej Jim Goldenrod (Laurence Fishburne) zgadza się przewieźć na miejsce sprzęt niezbędny do przeprowadzenia misji ratunkowej. Do pomocy w wyprawie zatrudnia m.in. kierowcę tira, który często pokonuje pokryte lodem miejscowe drogi, Mike'a McCanna (Liam Neeson), jego brata Gurty'ego (Marcus Thomas), a także młodą zuchwałą Tantoo (Amber Midthunder). Aby dotrzeć do kopalni, kolumna tirów musi pokonać górską trasę oraz zamarznięty zbiornik wodny. Droga okazuje się jednak jeszcze bardziej zdradliwa, niż się z początku wydawało. Na dodatek członkowie wyprawy muszą się zmierzyć nie tylko z okrutną przyrodą, ale też sabotażem.Niedzielną Megapremierą będzie(23 stycznia). Samotnik Snake Eyes (Henry Golding) ratuje życie przyszłemu przywódcy starożytnego japońskiego klanu Arashikage. Jego członkowie z wdzięczności postanawiają przyjąć mężczyznę do swojego grona. Po przyjeździe do Japonii Snake Eyes rozpoczyna szkolenie na wojownika ninja, nad którym czuwają członkowie klanu. Przynosi to przyjezdnemu ogromną satysfakcję, tym bardziej że na miejscu znajduje coś, za czym bardzo tęsknił - dom. Niestety, wkrótce na jaw wychodzą dawne tajemnice mężczyzny. Stawiają one pod znakiem zapytania honor i lojalność przyszłego wojownika, a jego samego narażają na poważne problemy. Najbardziej Snake Eyes boi się, że straci zaufanie ludzi, którzy ostatnio stali mu się tak bliscy.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie film(22 stycznia, Cinemx 2). Młody górnik Rupi chce zarobić wystarczająco dużo pieniędzy w szybach tundry, by zostawić za sobą duszną atmosferę górniczej wioski. Pewnego dnia kopalnia wstrzymuje wydobycie, bo ojciec Rupiego, który jest hodowcą reniferów, nie chce sprzedać swojej ziemi. Na dodatek, manipulujący ludźmi właściciel kopalni zaczyna interesować się żoną przyjaciela Rupiego, w której ten skrycie się kocha. Każdego dnia życie w górniczej wiosce robi się coraz bardziej niebezpieczne, a Rupi musi podjąć decyzję gdzie i z kim chce być. Czy wybierze dziewiczą tundrę swoich przodków, czy dokona chłodnej kalkulacji i postawi na własny interes?W niedzielę(23 stycznia, Cinemax). Żona farmera Abigail (Katherine Waterston) i jej nowa sąsiadka Tallie (Vanessa Kirby) zakochują się w sobie. Pogrążona w żałobie Abigail żyje u boku swojego introwertycznego męża Dyera (Casey Affleck), a kochająca wolność Tallie buntuje się przeciwko Finneyowi (Christopjer Abbott), który bardzo ją kontroluje. Rozwijający się między kobietami związek wypełnia pustkę w ich życiu i nadaje mu nowy sens. Wzruszająca historia miłosna, której akcja toczy się na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych w XIX wieku.Druga propozycja to(23 stycznia, Cinemax 2). 10-letnia Jo spędza całe dnie w towarzystwie swojej wymyślonej przyjaciółki Selmy na brzegu rzeki Shenandoah, gdzie wędkuje i zbiera złom, aby przeżyć. Jej największym skarbem jest stara płyta kompaktowa, którą dostała w spadku po zmarłej matce - album z muzyką folk nagrany przez jej ojca, Johnny'ego Alvareza. Dziewczynka słucha go po nocach, marząc o spotkaniu z mężczyzną, którego nigdy nie poznała. Okazja pojawia się kiedy jej przemocowy i uzależniony od narkotyków ojczym Bill przedawkowuje heroinę. Jo wrzuca jego ciało do rzeki, a kiedy na progu ich mieszkania zjawia się policja, dziesięciolatka ucieka. Jo kradnie rozklekotanego Buicka Billa, a celem jej podróży jest Los Angeles, gdzie ma nadzieję odnaleźć swojego biologicznego ojca.