TVN7 wciąż bez przedłużenia koncesji. "Za miesiąc kanał może przestać nadawać"

Łukasz Szewczyk

• 25 lutego 2022 roku wygasa koncesja na nadawanie kanału TVN7.

• TVN7 wciąż bez decyzji KRRiT w sprawie przedłużenia koncesji. Wniosek o rekoncesję został złożony ponad rok temu.

• Działanie KRRiT może doprowadzić do zamknięcia stacji TVN7 w formule, która gwarantuje bezpłatny dostęp dla widzów na terenie całego kraju - alarmuje nadawca

TVN złożył do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wniosek o przedłużenie koncesji dla TVN7, na kolejne 10 lat ponad rok temu, 23 grudnia 2020 r. Pomimo spełnienia wszelkich wymogów, do dzisiaj nie zapadła decyzja o rekoncesji. Jak przekonuje nadawca, podobnie jak w przypadku stacji TVN24 - której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania, nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie.. Oznacza to, że Polacy stracą możliwość nieograniczonego korzystania z największego kanału rozrywkowego w naszym kraju.- czytamy w komunikacie TVN Grupa Discovery.TVN7 to jedna z większych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje czwarte miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 proc. widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo. W 2019 roku Grupa TVN Discovery rozpoczęła znaczące inwestycje w TVN7 między innymi poprzez emisję nowych codziennych seriali, powrót kultowego reality "Big Brother" oraz produkcję nowych formatów, m.in. "Hotelu Paradise" czy drugiego sezonu "Brzyduli". Dzięki nim TVN7 przekroczyło 5% miesięcznego udziału w rynku. "Brzydula" w sezonie 2020/2021 swoim zasięgiem objęła 20 mln widzów; kolejne edycje "Hotelu Paradise" dotarły do około 15 mln widzów (17,4 mln zasięgu jesienią 2020).Treści produkowane przez TVN7 mają charakter lokalny. W 2021 roku aż 8 z TOP10 najpopularniejszych programów stacji stanowiły produkcje polskie. Programy wyprodukowane w Polsce wypełniają około 70% całego czasu antenowego Siódemki. Kanał wspiera polskie firmy i inwestuje w Polsce, promuje polskie filmy poprzez pasmo polskich poniedziałków. Co roku 1,5% przychodu grupy TVN Discovery zostaje odprowadzone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierając polską kinematografię.