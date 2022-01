Radio 357 inwestuje w treści i technologię. Nowe głosy i audycje

Łukasz Szewczyk

• Radio 357 ogłosiło nowości w ramówce.

• Ruszają nowe audycje Mateusza Fusiarza, Justyny Godz, Antoniego Grudniewskiego, Katarzyny Pruchnickiej i Piotra Stelmacha.

• Jarosław Juszkiewicz poprowadzi cykl o historii medycyny.

• Do grona autorów audycji muzycznych dołącza Rosalie.

• Zespół Radia 357 ogłosił też plany na 2022 rok.

Patroni i miesięczne wsparcie

W ciągu roku zespół Radia 357 zbudował szeroką ofertę programową, kompletując tworzący ją ponad 100-osobowy zespół. Obecnie każdego dnia emitowanych jest 18 godzin premierowych audycji. -- mówi Katarzyna Pruchnicka, kierująca w zarządzie Radia 357 rozwojem anteny.Nowości antenowe Radia 357 dotyczą przede wszystkim piątku. To tutaj od godziny 6:00 pojawia się Caffé Matte, czyli poranna audycja. -- zapowiedź reportażu czy "357 kęsów na śniadanie"- mówi, prowadzący piątkowe pasmo poranne. Dotychczasowa audycja "Wróżenie z fusów" swoje premiery będzie miała od tej pory co tydzień w podcastach, dostępnych w zakładce "Twoje 357".Również w piątek na stałe do planu dnia wchodzi audycja "Wspieraj system", w którejbędą prezentowali nowości do głosowania na Listę Piosenek 357. -- wspólnie piąć się coraz wyżej - mówiprowadzący Listę Piosenek 357.Z początkiem lutego w piątki startują dwie nowe audycje. "La pausa italiana" to wyprawa do Włoch - z włoskim klimatem, muzyką, ale także z opowieściami o tradycjach, regionach i kulturze. -- mówi, autorka audycji. Emisja w piątki o 12:00.Druga nowość to "Polska na kozetce". Poprowadzą jąi psychoterapeutka. -- mówi Katarzyna Pruchnicka. Audycja emitowana będzie w każdy piątek o 13:00.- mówi Olga Mickiewicz, koordynująca zmiany w piątkowej ramówce.Dodatkowo audycję muzyczną "Soul rider" w czwartki o 16:00 poprowadzi. - wokalistka, kompozytorka, producentka. Zaprezentuje muzykę R'n'B. Natomiast w niedziele, w audycji"Patronautyka" pojawi się nowy cykl o historii medycyny. Poprowadzi go, znany między innymi jako lektor nawigacji Google Maps.Radio 357 wprowadza też kolejne jingle dla poszczególnych audycji. -- dodaje- wyjaśnia, prezes zarządu Radia 357.Podczas spotkania z Patronami został ogłoszony nowy cel zbiórki na portalu Patronite. Tym razem to pułap 1 mln zł. Pozwoli zespołowi radia na bardziej intensywny rozwój własnej platformy dystrybucji treści - czyli aplikacji mobilnej i strony internetowej. A to obecnie kluczowy kierunek.- wyjaśnia Ewa Mieczławska, odpowiedzialna w zarządzie Radia 357 za obszar IT.Osiągnięcie nowego celu pozwoli także zwiększyć nakłady na treści video oraz własne, większe wydarzenia organizowane z myślą o Patronach i Słuchaczach. Zespół Radia 357 chce również rozpocząć działania edukacyjne.- mówi Krystian Hanke z zarządu Radia 357.Radio 357 jest pierwszym w Polsce projektem finansowanym społecznościowo, który wyznaczył cel na poziomie 1 mln zł. W tej chwili jest także największą w Polsce inicjatywą na portalu Patronite pod względem liczby Patronów oraz kwoty miesięcznego wsparcia.