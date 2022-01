Trzeci sezon serialu "Kontrola" od lutego w Playerze. W obsadzie m.in. Ralph Kaminski

Łukasz Szewczyk

• Player zapowiada premierę trzeciego sezonu serialu "Kontrola"

• W rolach głównych Adrianna Chlebicka i Ewelina Pankowska, gościnnie pojawią się również Cezary Żak, Katarzyna Gniewkowska, Irena Melcer, Dorota Stalińska oraz Ralph Kaminski. Seria liczyć będzie sześć odcinków.

"Kontrola" to uniwersalna i poruszająca historia o miłości, która podbiła serca młodej publiczności. Produkcja autorstwa i w reżyserii Nataszy Parzymies, początkowo powstała jako etiuda szkolna. Serial okazał się międzynarodowym hitem, który docenili widzowie na całym świecie, między innymi z Brazylii, Indii, USA i Chin. W zeszłym roku produkcja trafiła do serwisu Player.pl, gdzie pod marką Player Original widzowie mogli obejrzeć kontynuację tej historii.W trzecim sezonie dziewczyny dojrzały już do uczucia, które je połączyło. Majka po kilku miesiącach spędzonych za granicą, wraca do Polski. Natalia z kolei spędziła ten czas skupiając się na realizacji swoich marzeń. Po miesiącach rozłąki, nie mogły się doczekać ponownego spotkania. Burzliwe czasy mają już za sobą, teraz do pełni szczęścia potrzebują już tylko siebie. I kiedy wydawać by się mogło, że nic już nie może stanąć im na drodze, ich życie wywraca się do góry nogami. Decyzja o posiadaniu dziecka powinna być przemyślana, jednak tego czasu w przypadku Majki i Natalii zabrakło. Czy uczucie, które je połączyło jest na tyle silne, by przejść przez trudniejszy czas razem?W kontynuacji popularnego serialu widzowie w głównych rolach zobaczą Adriannę Chlebicką (Natalia), Ewelinę Pankowską (Majka), Jakuba Sielskiego (Kuba), Joannę Połeć (Wera), Anu Czerwińskiego (Franek), Annę Krotoską (matka Natalii). Gościnnie pojawią się również Dorota Stalińska, Katarzyna Gniewkowska, Cezary Żak, Irena Melcer, Agata Różycka oraz Ralph Kaminski., w każdy czwartek emitowane będą dwa odcinki serialu. W kolejnych miesiącach, zgodnie z zapowiedziami, serial "Kontrola" jako pierwszy polski projekt, zasili również bibliotekę Discovery+. Za scenariusz i reżyserię "Kontroli" odpowiada Natasza Parzymies, a realizuje Natalia Grzegorzek z Koskino. Producentem ze strony TVN i Player.pl jest Marta Pasławska. Za zdjęcia odpowiada Filip Pasternak.