Agata Jońska szefową anteny Radia Pogoda

Łukasz Szewczyk

• Od lutego 2022 r. Radio Pogoda będzie mieć nową szefową anteny i redaktorkę naczelną - zostanie nią Agata Jońska.

• Z Grupą Radiową Agory zakończy współpracę Agnieszka Kasprzyk, dotychczasowa szefowa anteny stacji.

Agata Jońska do tej pory była zastępczynią szefowej anteny Radia Pogoda i jednocześnie redaktorki naczelnej rozgłośni. Z branżą radiową związana jest od kilkunastu lat. Pracę rozpoczęła w Radiu ZET, zasilając dział programowy. W grudniu 2009 r. dołączyła do zespołu Grupy Radiowej Agory - początkowo była sekretarzem redakcji Radia Złote Przeboje, a w 2018 została zastępczynią naczelnej w Radiu Pogoda. Jest entuzjastką nowych mediów, studiowała socjologię na Collegium Civitas.Agnieszka Kasprzyk, dotychczasowa szefowa anteny Radia Pogoda po ponad 20 latach zdecydowała się odejść z Grupy Radiowej Agory z końcem stycznia 2022 r.Radio Pogoda dołączyło do portfolio Grupy Radiowej Agory w 2015 r. Obecnie programy stacji można słuchać w 8 miastach - w Warszawie, na Śląsku, w Krakowie, Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku (częściowo też w Sopocie i Gdyni), Bydgoszczy oraz Opolu, a także w internecie. Jest to propozycja dla tych, którzy cenią przeboje sprzed lat - zarówno dobre aranże, jak i świetne teksty, tworzące ponadczasową muzyczną klasykę.