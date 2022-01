Tydzień w NHL na żywo w Viaplay: Lawina nabiera tempa, mistrzowie w formie

Łukasz Szewczyk

• Colorado Avalanche przedłuża serię kolejnych domowych zwycięstw do szesnastu

• W klasyfikacji strzeleckiej wszech czasów, 36-letni Rosjanin Aleksandr Owieczkin traci już tylko siedem goli do trzeciego Jaromira Jagra (766)

• Polscy kibice NHL mogą w tym tygodniu obejrzeć na żywo ponad 40 meczów. Spotkania najlepszej hokejowej ligi na świecie pokazuje platforma Viaplay

Sytuacja w czołówce robi się ciekawa, a walka jest zacięta. Po 61 punktów w ligowej klasyfikacji mają Colorado Avalanche, Florida Panthers i broniący tytułu Tampa Bay Lightning, o punkt wyprzedzając New York Rangers. Colorado Avalanche ma na koncie sześć zwycięstw z rzędu, a jednocześnie... aż szesnaście kolejnych domowych wygranych.Nowe rekordy bije Aleksandr Owieczkin. 36-letni rosyjski lewoskrzydłowy w najlepszej hokejowej lidze świata strzelił 759 goli, a zajmujący trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów Jaromir Jagr uzbierał ich o siedem więcej. Miejsce Owieczkina na podium jest już więc tylko kwestią czasu. W domowym meczu z Ottawa Senators, Owieczkin strzelił dwa kolejne gole, a jego Washington Capitals przegrywali już 0:2, by po dogrywce wygrać 3:2. Rosjanin za moment zaliczy swój szesnasty sezon z co najmniej trzydziestoma strzelonymi golami w NHL, wyprzedzając Jagra. Więcej sezonów z takim dorobkiem, 17, zanotował tylko Mike Gartner.W formie są broniący Pucharu Stanleya Tampa Bay Lightning, którzy na wyjeździe rozgromili San Jose Sharks 7:1, to ich druga tak wysoka wygrana w tym sezonie. O czołowe lokaty bije się też aktualny lider Colorado Avalanche, po wygranej 2:0 z Chicago Blackhawks. Zwycięstwem tym "Lawina" poprawiła swoją serię już szesnastu kolejnych zwycięstw u siebie.Mistrzowie Tampa Bay Lightning w tym tygodniu zagrają dwa domowe spotkania: w piątek o 1:05 z New Jersey Devils i w niedzielę o 1:05 z Vegas Knights. Wiceliderzy NHL Florida Panthers mają przed sobą trzy mecze: wyjazdowy z Winnipeg Jets (środa, 2:05), a także dwa domowe z Vegas Knights (piątek, 01:05,) i San Jose Sharks (niedziela, 00:05). Z kolei Colorado Avalanche mogą wydłużyć serię zwycięstw u siebie do siedemnastu w czwartek, gdy o 4:05 zagrają z Boston Bruins. Tydzień zakończą sobotnim wyjazdowym starciem z Chicago Blackhawks, o 2:35 polskiego czasu. Wszystkie te i wiele innych meczów NHL transmituje na żywo platforma streamingowa Viaplay.Na Viaplay.pl w weekend będzie można obejrzeć też dwa spotkania najlepszej hokejowej ligi świata z polskim komentarzem. W sobotę o 21.00 mecz St. Louis Blues - Winnipeg Jets komentują Piotr Chłystek i Andrzej Kulasek. A w niedzielę o 19.00 starcie New York Rangers ze Seattle Kraken komentować będą Piotr Chłystek i Krzysztof Girgiel.Najbliższe transmisje NHL na żywo na platformie Viaplay (26-30 stycznia):Środa (26 stycznia, w nocy z wtorku na środę):• 01:00 New Jersey Devils - Dallas Stars, komentarz w języku angielskim• 01:05 Ottawa Senators - Buffalo Sabres, komentarz w języku angielskim• 01:05 Pittsburgh Penguins - Arizona Coyotes, komentarz w języku angielskim• 01:05 Carolina Hurricanes - Vegas Knights, komentarz w języku angielskim• 01:05 New York Islanders - Philadelphia Flyers, komentarz w języku angielskim• 02:05 Winnipeg Jets - Florida Panthers, komentarz w języku angielskim• 04:00 Seatlle Kraken - Nashville Predators, komentarz w języku angielskim• 04:05 Vancouver Canucks - Edmonton Oilers, komentarz w języku angielskimCzwartek (27 stycznia, w nocy ze środy na czwartek):• 01:05 Washington Capitals - San Jose Sharks, komentarz w języku angielskim• 01:05 Toronto Maple Leafs - Anaheim Ducks, komentarz w języku angielskim• 01:05 Columbus Blue Jackets - Calgary Flames, komentarz w języku angielskim• 01:35 Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks, komentarz w języku angielskim• 04:05 Colorado Avalanche - Boston Bruins, komentarz w języku angielskimPiątek (28 stycznia ,w nocy z czwartku na piątek):• 01:00 New York Islanders - Los Angeles Kings, komentarz w języku angielskim• 01:05 Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils, komentarz w języku angielskim• 01:05 Pittsburgh Penguins - Seatlle Kraken, komentarz w języku angielskim• 01:05 Ottawa Senators - Carolina Hurricanes, komentarz w języku angielskim• 01:05 Montreal Canadiens - Anaheim Ducks, komentarz w języku angielskim• 01:05 Florida Panthers - Vegas Knights, komentarz w języku angielskim• 01:05 Columbus Blue Jackets - New York Rangers, komentarz w języku angielskim• 02:05 Winnipeg Jets - Vancouver Canucks, komentarz w języku angielskim• 02:05 St. Louis Blues - Calgary Flames, komentarz w języku angielskim• 03:05 Edmonton Oilers - Nashville Predators, komentarz w języku angielskimSobota (29 stycznia):• 01:05 Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings, komentarz w języku angielskim• 02:05 New York Rangers - Minnesota Wild, komentarz w języku angielskim• 02:35 Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche, komentarz w języku angielskim• 03:05 Arizona Coyotes - Boston Bruins, komentarz w języku angielskim• 03:05 Dallas Stars - Washington Capitals, komentarz w języku angielskim• 18:35 Ottawa Senators - Anaheim Ducks, komentarz w języku angielskim• 19:05 Philadelphia Flyers - Los Angeles Kings, komentarz w języku angielskim• 20:05 New York Islanders - Seatlle Kraken, komentarz w języku angielskim• 21:00 St. Louis Blues - Winnipeg Jets, komentują Piotr Chłystek i Andrzej KulasekNiedziela (30 stycznia):• 00:05 Florida Panthers - San Jose Sharks, komentarz w języku angielskim• 01:05 Tampa Bay Lightning - Vegas Knights, komentarz w języku angielskim• 01:05 Montreal Canadiens - Edmonton Oilers, komentarz w języku angielskim• 01:05 Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs, komentarz w języku angielskim• 01:05 Carolina Hurricanes - New Jersey Devils, komentarz w języku angielskim• 03:05 Arizona Coyotes - Buffalo Sabres, komentarz w języku angielskim• 04:05 Calgary Flames - Vancouver Canucks, komentarz w języku angielskim• 19:00 New York Rangers - Seatlle Kraken, komentują Piotr Chłystek i Krzysztof Girgiel• 19:05 Pittsburgh Penguins - Los Angeles Kings, komentarz w języku angielskim• 23:05 Carolina Hurricanes - San Jose Sharks, komentarz w języku angielskim