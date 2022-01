"Billions" z finałowym sezonem w HBO GO

Łukasz Szewczyk

• Serial "Billions", opowiadający o potyczkach ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą, wraca z szóstym sezonem.

• Pierwszy odcinek finałowego sezonu już jest dostępny w HBO GO.

"Billions" to serial o starciu dwóch silnych i przebiegłych osobowości - ambitnego prokuratora i wpływowego finansisty.W szóstym sezonie wracamy do historii, gdy Mike Prince (Corey Stoll) zasiada u sterów Axe Capital i jest zdeterminowany, aby zmienić przebieg dotychczasowej gry. Nowe pieniądze oznaczają zero litości. Tymczasem Chuck Rhoades (Paulem Giamattim ) jest przekonany, że nikt nie powinien mieć ani tyle bogactwa, ani władzy. Kiedy Chuck bierze Mike'a Prince na celownik, wszyscy zwierają szyki. A ponieważ wszyscy gracze szukają nowych sojuszy, tylko jedno jest pewne... bogactwo oznacza wojnę.Pierwszy odcinek nowego, szóstego sezonu serialu "Billions" jest jużdostępny w HBO GO. Premiery kolejnych odcinków odbywać się będą co tydzień w poniedziałki. Sezon liczy 12 odcinków.