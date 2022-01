"Wcielenie", "Wszyscy święci New Jersey", "Ci, którzy życzą mi śmierci" - luty w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "King Richard: Zwycięska rodzina, "Wcielenie", "Wszyscy święci New Jersey", "Ci, którzy życzą mi śmierci" - to główne premiery filmowe miesiąca telewizyjnego HBO

• Wśród serialowych premier m.in. "Młody Sheldon V", "Pazury IV", "Bestia musi umrzeć"

W ramach niedzielnego pasma premierowego HBO zaplanowało następujące premiery:(6 lutego) - opowieść o Richardzie Williamsie, niezrażającym się problemami ojcu, który wychował dwie najbardziej utalentowane sportsmenki wszechczasów - Venus i Serenę - i zmienił oblicze tenisa(13 lutego) - Madison prześladują przerażające wizje brutalnych morderstw. Pewnego dnia kobieta uświadamia sobie, że koszmary, które budzą ją w środku nocy są obrazem rzeczywistości. Najnowszy film reżysera głośnego horroru "Obecność" Jamesa Wana(20 lutego) - prequel kultowego serialu HBO "Rodzina Soprano". Rywalizujący przestępcy umacniają swoją pozycję w półświatku, co zagraża pozycji mafijnej rodziny DiMeo, która kontroluje miasto naznaczone coraz bardziej widocznymi rasowymi podziałami(27 lutego) - Angelina Jolie jako strażaczka próbująca pomóc straumatyzowanemu dwunastolatkowi, którego ściga dwóch mordercówPozostałe premiery filmowe:(10 lutego) - gospodyni reality show pewnego dnia nieoczekiwanie zostaje zwolniona z pracy. W Walentynki wraca do swojego rodzinnego miasta, aby razem ze swoim byłym narzeczonym poprowadzić lokalną aukcję charytatywną;(12 lutego) - uparta Irlandka prowadzi własną farmę i jest od lat zakochana w swoim sąsiedzie, który nie jest świadomy jej uczuć. Kiedy kobieta postanawia w końcu wyznać mu miłość, ojciec mężczyzny oświadcza, że chce sprzedać rodzinną farmę bratankowi;(17 lutego) - bibliotekarka nieoczekiwanie traci pracę i postanawia wrócić do swojego rodzinnego miasteczka. Na miejscu pomaga bratu uratować prowadzony przez niego kameralny hotel przed zakusami hotelarskiego potentata;(20 lutego) - Mike Milo był kiedyś wielką gwiazdą rodeo. Na prośbę byłego szefa jedzie do Meksyku, żeby sprowadzić do domu jego syna. Clint Eastwood nie tylko za kamerą, ale także w roli głównej (premiera 20 lutego, HBO);(24 lutego) - w dorocznym konkursie na najlepszą oliwę z oliwek startują dwie rodziny, które spierają się o granicę między swoimi polami. Która z nich zwycięży?;- 1942 rok. 10-letnia Gerda i jej brat Otto, których rodzice zostali aresztowani, znajdują w piwnicy domu dwójkę żydowskich dzieci i pomagają im w ucieczce. Celem ich podróży jest Szwecja. Film o wierze w siebie, niezachwianej lojalności i ogromnej odwadze.Nie zabraknie także premier dokumentalnych.(10 lutego) - twórcy dokumentu obserwują jak aktorzy, członkowie ekipy produkcyjnej i pracownicy słynnej grupy teatralnej Public Theatre przygotowują się do wystawienia "Wesołych kumoszek z Windsoru" Szekspira w plenerowym teatrze Delacourte w Nowym Jorku.Serialowe premiery miesiąca w HBO:(od 5 lutego, HBO3) - piąty sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu(od 9 lutego, HBO3) - czwarty sezon czarnej komedii opowiadającej o pięciu manikiurzystkach z salonu piękności na Florydzie(od 17 lutego, HBO3) - Frances Cairnes, której sześcioletni syn zginął w wypadku samochodowym, chce odnaleźć i zabić mężczyznę, który jest jej zdaniem odpowiedzialny za śmierć chłopca(17 lutego, HBO)) - sześcioodcinkowy serial dokumentalny HBO ukazuje kulisy pracy w prywatnej stacji telewizyjnej w małym pustynnym miasteczku Pahrump w stanie Nevada, przedstawiając zespół barwnych osobowości, które stoją zarówno przed, jak i za kameramiW lutym 2022 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Rose: Opowieść o miłości" (4 lutego), "Moja cudowna Wanda" (7 lutego), "Wokół Słońca" (9 lutego), "Nocny lekarz" (11 lutego), "Księżniczka z ulicy" (14 lutego), "Czuła noc" (21 lutego), "Na zawsze w moim sercu" (27 lutego).Z koleipokaże takie premiery jak: "Straszydło" (5 lutego), "Okupacja" (6 lutego), "Ziemia swoich synów" (12 lutego), "Syn monarchów" (13 lutego), "Strach" (19 lutego), "Drabina" (20 lutego), "Żona pilota" (26 lutego), "Mały motyl" (27 lutego).