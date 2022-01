TVP kręci "Jagiellonów", czyli kontynuację serialu "Korona Królów"

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska rozpoczęła zdjęcia do kontynuacji serialu historycznego "Korona Królów. Jagiellonowie".

• W rolę króla Władysława Jagiełły wcieli się Sebastian Skoczeń, a Annę Cylejską zagra Milena Staszuk.

Akcja serialu rozpoczyna się w roku 1399 i wprowadza widzów w pełne zwrotów akcji lata dynastii Jagiellonów. Niedawno owdowiały król Władysław rozważa powrót na Litwę. Krakowscy możni, żeby zatrzymać władcę na tronie, aranżują jego małżeństwo z wnuczką Kazimierza Wielkiego - Anną Cylejską. Narzeczona nie przypada królowi do gustu, Jagiełło odsyła ją więc do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego. Tymczasem wokół rozgrywa się wielka polityka. Zakon anektuje Żmudź i wciąż zagraża Litwie. Po śmierci Konrada von Jungingena Wielkim Mistrzem zostaje jego żądny krwi brat Ulryk. Jagiełło zdaje sobie sprawę, że pokój z Krzyżakami jest kruchy, wie także, że wojna jest nieunikniona i tylko ona oddali raz na zawsze krzyżackie zagrożenie. 15 lipca 1410 r. dwie wielkie armie stają na wzgórzu Grunwaldu - rozpoczyna się walka na śmierć i życie. Zwycięstwo nad Krzyżakami wzmacnia pozycję Jagiełły w Europie."Korona Królów. Jagiellonowie" to produkowany z rozmachem serial Telewizji Polskiej. Emocji dostarczy widzom m.in. pokazana widowiskowo bitwa pod Grunwaldem. W tle wielkich wydarzeń i małżeńskich perypetii władcy rozgrywać się będzie życie drugoplanowych bohaterów. W serialu nie zabraknie akcji szpiegowskich, intryg dam dworu, procesów o czary, wątków dramatycznych czy komediowych.W rolę króla Władysława Jagiełły wcieli się Sebastian Skoczeń, w roli Anny Cylejskiej widzowie zobaczą Milenę Staszuk. W obsadzie serialu znaleźli się również m.in.: Agnieszka Wagner, Mariusz Jakus, Radosław Pazura, Jacek Kopczyński, Robert Rozmus, Bogdan Kalus, Filip Gurłacz oraz Dagmara Bryzek.Reżyserem tej serii jest Krzysztof Łukaszewicz, twórca takich filmów jak "Karbala", czy "Lincz". Producentem ze strony Agencji Kreacji Filmu i Serialu TVP jest Jolanta Filipowicz ("Ludzie i bogowie").Zdjęcia realizowane są w halach filmowych, jak również w oryginalnych, historycznych wnętrzach największych polskich zamków m.in. w: Malborku, Kwidzyniu, Lidzbarku Warmińskim i Lublinie oraz kościołów, w tym w Bazylice w Pelplinie, Opactwie Cystersów w Wąchocku, kościele w Inowłodzu. Sceny plenerowe zostaną zrealizowane na terenie parków narodowych i puszcz m.in.: w Puszczy Kampinoskiej, w lasach Nadleśnictwa w Celestynowie, w Drewnicy. Zdjęcia ruszyły 17 stycznia br. i zakończą się w grudniu. Serial będzie miał 125 odcinków.