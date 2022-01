30 finał WOŚP na antenach TVN, TVN24, TTV oraz w Playerze. Plan transmisji i koncertów

Łukasz Szewczyk

• W niedzielę (30 stycznia 2022 roku) odbędzie się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

• Tym razem zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

• Relacje ze zbiórki będzie można oglądać na antenie TVN, TVN24, TTV oraz w Playerze.

30. Finał WOŚP odbędzie się już 30 stycznia. Celem zbiórki jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W akcję angażują się 1633 Sztaby, w tym 90 Sztabów zagranicznych w 29 krajach. W Warszawie centrum wydarzeń stanowiło będzie studio telewizyjne oraz studio koncertowe w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki.Przez cały dzień Finału na antenach TVN, TVN24, TTV i w Playerze będzie można oglądać relacje z tego wydarzenia.- mówi Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN.TVN24 przez cały dzień relacjonować będzie wydarzenia z całego kraju. Z pomocą technologii wirtualnej rzeczywistości hologram prezentera w studiu łączyć się będzie ze Sztabami na całym świecie. Tokio, Sydney, Ankara, a nawet Koło Podbiegunowe - widzowie zobaczą jak wygląda Finał WOŚP w najdalszych zakątkach świata. Dzięki zastosowaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości pokazani zostaną bohaterowie Wielkiej Orkiestry i to jak zmieniali się na przestrzeni lat. W dniu Finału w relacjach i materiałach reporterów będzie można zobaczyć wydarzenia towarzyszące zbiórce, koncerty, aukcje. Nie zabraknie komentarzy gości, gwiazd kina i artystów.- mówi Michał Samul, redaktor naczelny TVN24Jak co roku gwiazdy TVN Grupa Discovery uczestniczą w aukcjach. Tomasz Jakubiak zaprasza na warsztaty kulinarne dla całej rodziny, Grzegorz Kajdanowicz na mecz tenisa, Katarzyna Bosacka proponuje kolację dla czterech osób, Magda Gessler zachęca do licytacji swojej sukienki, prowadzący "Dzień Dobry TVN" organizują śniadanie w swoim towarzystwie, Magdalena Cielecka zaprasza do wspólnej przejażdżki rowerem. Wygrać można również między innymi indywidualny kurs kuchni tajskiej z Darią Ładochą, urodzinową ramkę do zdjęć TVN24, mecz squasha z Konradem Piaseckim, obraz namalowany dla Moniki Olejnik czy udział w serialu "Papiery na szczęście".Relacja na antenach:• Relacje w Dzień Dobry TVN• Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 12:35, 13:30, 14:25, 18:40, 22:55• Światełko do nieba: 19:45• Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 10:05, 11:40, 15:25, 18:00, 20:15, 20:45• Światełko do nieba: 19:45• Studio: 8:35 - 23:59• Koncert: 13:40-22:0013:40 happysad14:10 Łydka Grubasa14:40 Jelonek15:10 DeMono15:40 Piotr Bukartyk16:10 Król16:40 Blenders17:10 WaluśKraksaKryzys17:40 SorryBoys18:10 Dżem18:40 Tabu19:10 Nocny Kochanek19:40 Voo Voo20:10 Ira20:40 Karaś/ Rogucki21:10 Kwiat Jabłoni21:40 LemON