Gala AMC Fight Nights 108 jednym z wydarzeń weekendu w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• W weekend Fightklub przeprowadzi transmisje z gal ONE Champiosnhip i Bare Knuckle Fighting Championship

• Wielu kibiców z największym zniecierpliwieniem czeka jednak na show AMC Fight Nights.

Tym razem największa rosyjska organizacja MMA zaplanowała swoją galę w Krasnogorsku w obwodzie moskiewskim, rzut beretem za ostatnim kręgiem stołecznej obwodnicy. Show, które pierwotnie miało odbyć się dopiero za kilka tygodni będzie miało miejsce już teraz i warto poświęcić mu nieco uwagi, bo kilka walk, które odbędą się w Rosji zapowiada się bardzo obiecująco.W pojedynku wieczoru zmierzą się przedstawiciele dwóch różnych stylów walki, Alexander Stetsurenko i Timur Nikulin. Pierwszy z nich, specjalista od kick-boxingu, ma na swojej karierowej rozpisce m.in. zwycięstwa nad Artemem Levinem i Artemem Vakhitovem. Teraz były mistrz świata i Europy chciałby sprawdzić swoje umiejętności w MMA, a w debiucie w trafił na bardzo wymagającego rywala, Timura Nikulina.Pochodzący z Uzbekistanu fighter niedawno debiutował na bokserskich ringach, a dwie efektowne wygrane z Jeffem Monsonem i Arbim Emievem utwierdziły go w przekonaniu, że powinien spróbować sił w kolejnej dyscyplinie. Jego debiut w AMC Fight NIghts przypadnie właśnie na galę w Krasnogorsku. Nikulin odgraża się swojemu rywalowi, że zmiecie go z oktagonu, ponieważ jednak i Stetsurenko wie, jak nokautować przeciwników, wiele wskazuje na to, że w piątek powinniśmy być świadkami znakomitej walki.Bardzo ciekawie w Crocus Expo zapowiada się również starcie rosyjskiego giganta, Grigorija Ponomareva z Fernando Rodriguezem z Brazylii. 26-letni Rosjanin, trenujący na co dzień w Fedor Teamie, wraca do oktagonu zaledwie miesiąc po swojej ostatniej walce. W grudniu na gali w Mińsku efektownie rozprawił się on z innym potężnym rywalem, Alirezą Safarą z Iranu. Tym razem czeka go być może jeszcze trudniejsze zadanie, pojedynek z doskonale znanym w naszym kraju Rodriguezem.Brazylijczyk nad Wisłą walczył już czterokrotnie. Najlepiej zapamięta z pewnością swój debiut w KSW, kiedy to sensacyjnie wygrał z Karolem Bedorfem, odbierając mu tytuł organizacji w wadze ciężkiej. Pół roku później, w pierwszej obronie pasa nie sprostał już Marcinowi Różalskiemu, przegrywając z nim po zaledwie 16 sekundach pojedynku. Niepowodzeniami kończyły się również jego dwie kolejne wyprawy do Polski - najpierw w kolejnej ekspresowej walce (26 sekund) uległ Michałowi Andryszakowi, wreszcie w marcu 2019 roku przegrał na pełnym dystansie z Japończykiem Satoshi Ishiim. W piątek zadebiutuje w AMC Fight Nights. Czy będzie to debiut zwycięski?W Krasnogorsku w piątkowe popołudnie zaprezentują się również m.in. Artur Pronin i Kirill Kryukow, którzy wprawdzie przegrali swoje ostatnie walki, ale tym bardziej będą chcieli udowodnić, że należy im się miejsce w Main Evencie wydarzenia. W Crocus Expo wystąpią także Maxim Butorin, który był jednym z najczęściej pojawiających się w oktagonie fighterów w 2021 roku, jedno z odkryć AMC ostatnich miesięcy, Jurij Ermolenko, a także Gleb Habibullin, Furkat Komilov, Nikolay Denisov, Imran Satiev czy Dorobshokh Navotov.Gala AMC Fight Nights 108 w najbliższy piątek 28 stycznia od godz. 16:00 na żywo wyłącznie w Fightklubie.