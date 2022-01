Polskie Radio na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022. Ponad sto godzin transmisji

Łukasz Szewczyk

• Polskie Radio gotowe na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022

• Polskie Radio uruchomi w stolicy Chin własne studio nadawcze, a reporterzy będą mogli komentować rywalizację sportowców bezpośrednio ze stanowisk na arenach olimpijskich.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022 odbędą się w dniach 4-20 lutego. Polska ekipa liczyć będzie 128 osób, w tym zawodników - 30 kobiet i 27 mężczyzn, którzy reprezentują 5 Polskich Związków Sportowych. Do Pekinu Polskie Radio wysyła osiem osób: dziennikarzy i jednego inżyniera dźwięku i emisji. Będą to reporterzy: Sylwia Urban, Rafała Bała, Andrzej Grabowski, Cezary Gurjew (szef ekipy), Marek Solecki, Robert Skrzyński (również jako oficer covidowy) i Dariusz Urbanowicz oraz Michał Jakubik - inżynier i realizator techniczny.- mówi Paweł Kwieciński, dyrektor Biura Programowego rozgłośni.Podczas Igrzysk w Pekinie publiczny nadawca uruchomi własne studio emisyjne, dzięki czemu reporterzy Polskiego Radia będą mogli relacjonować rywalizację sportowców bezpośrednio z aren i obiektów olimpijskich (skocznie, trasy biegowe, biathlonowe i alpejskie, tory do jazdy szybkiej na lodzie itp.). Nie zabraknie relacji z ceremonii otwarcia i zamknięcia Igrzysk. Złoży się to na ponad sto godzin relacji, wejść reporterskich i raportów. Będą oczywiście bezpośrednie transmisje konkursu skoków narciarskich. Serwisy olimpijskie pojawią się w: Jedynce, Trójce, Czwórce i Polskim Radiu 24. Audycje nawiązujące tematyką do ZIO wyemitują również Polskie Radio Kierowców i Polskie Radio Dzieciom. Igrzyska będzie można również śledzić dzięki specjalnemu, multimedialnemu serwisowi internetowemu pekin2022.polskieradio24.pl, który wystartuje 4 lutego.- mówi Cezary Gurjew, kierownik redakcji sportowej radiowej Jedynki i szef ekipy olimpijskiej publicznego nadawcy. Dziennikarze Polskiego Radia udadzą się do Pekinu bezpośrednim lotem w środę 26 stycznia.Warto zauważyć, że Polskie Radio jest jedną z nielicznych radiofonii w Europie, które mają prawa do obecnego cyklu Igrzysk w latach 2022-2024 (zimowe IO w Pekinie 2022 i letnie IO w Paryżu 2024). Polskie Radio wysyła dziennikarzy sportowych na Igrzyska Olimpijskie nieprzerwanie od IO w Berlinie w 1936 roku, kiedy to podczas zawodów pracowała czteroosobowa ekipa reporterów. Przypomnijmy - Polskie Radio miało swojego wysłannika również na IO w Los Angeles w 1984 roku, kiedy kraje tzw. bloku wschodniego zbojkotowały tę imprezę.