Nowy program "Projekt Cupid" na Walentynki w TTV

• "Projekt Cupid" to nowy program TTV, w którym widzowie poznają kilkoro niezwykłych osób w spektrum autyzmu, z Zespołem Downa i Syndromem Tourette'a.

• Każda z nich poszukuje miłości, dlatego redakcja programu wraz z pomocą ekspertów spróbuje znaleźć dla nich idealnych kandydatów na randkę w ciemno.

- komentuje pedagog specjalny, dr hab. prof. Remigiusz Kijak, z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.W programie widzowie poznają historie osób, które nie kalkulują - mówią to, co myślą i dzielą się szczerze swoimi uczuciami, nie zważając na to, czy wypada. Dziś postanowili zawalczyć o swoje marzenia i spróbować sił w miłości, w której do tej pory nie mieli szczęścia. Czy naszym bohaterom uda się znaleźć swoją drugą połówkę i stworzyć dłuższą relację?Odpowiedź już 13 lutego na antenie TTV!- komentuje Kuba, jeden z bohaterów serii.Seria zadebiutuje na antenie TTV w niedzielę, 13 lutego o godz. 22:00. Cykl dostępny również będzie w serwisie Player.pl. Program oparty jest na belgijskim formacie "Project Cupid", za którym stoją autorzy m.in. programu "Down the Road". Za dystrybucję formatu odpowiada firmaBe Entertainment". Polską wersję "Project Cupid" produkuje firma MASS KONCEPT.