Badanie słuchalności stacji radiowych pod lupą UOKiK

Łukasz Szewczyk

•Pracownicy UOKiK prowadzą kontrole u przedsiębiorców tworzących Komitet Badań Radiowych.

• Ma to związek z wszczętym przez Prezesa UOKiK postępowaniem wyjaśniającym.

Prezes UOKiK od października 2021 r., po otrzymanych sygnałach, w tym w ramach programu sygnalista, przygląda się działaniom grup radiowych, które tworzą tzw. Komitet Badań Radiowych (KBR). Wstępna analiza działań przedsiębiorców dała podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego i przeprowadzenia kontroli w ich siedzibach.Przekazane informacje wskazują, że spółki należące do KBR wspólnie zlecają i finansują badanie Radio Track. Jest to badanie słuchalności radia, obejmujące również rozgłośnie nie będące członkami KBR. Badaniem Radio Track objęte są stacje radiowe nadające na podstawie aktualnej koncesji. Badanie to realizowane jest przez zewnętrzny podmiot i pozwala na przygotowanie zestawień słuchalności stacji radiowych według określonych zmiennych i parametrów. Z posiadanych przez Prezesa UOKiK informacji wynika, że wyniki badania Radio Track mogą być zakupione przez stacje radiowe, które nie są członkami KBR, zaś badanie to może służyć do wyceny czasu reklamowego stacji radiowych. Wyniki słuchalności stacji radiowych mogą stanowić tym samym "walutę rozliczeniową" na rynku reklamy radiowej, w tym dla domów mediowych i reklamodawców.- mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.W trakcie postępowania wyjaśniającego UOKiK zweryfikuje m.in. mechanizmy rynku reklamy radiowej, a także to czy w ramach KBR może dochodzić do niezgodnej z prawem konkurencji wymiany informacji bądź antykonkurencyjnych praktyk na niekorzyść stacji radiowych spoza składu Komitetu.Komitet Badań Radiowych tworzą konkurencyjne podmioty (grupy radiowe). Członkowie KBR to najwięksi komercyjni nadawcy radiowi. Kontrole rozpoczęły się 24 stycznia b.r. w spółkach należących do czterech grup radiowych: Eurozet, RMF FM, Agora i Time, a także u przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.