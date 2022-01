Radio Zet i Antyradio razem z WOŚP

Łukasz Szewczyk

• Już po raz czwarty Radio Zet zostało oficjalnym partnerem medialnym Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

• W Antyradiu rozmowy z Jerzym Owsiakiem oraz specjalna ramówka

Od samego początku Radio ZET wspiera działania WOŚP. Nie inaczej będzie będzie podczas 30. Finału, który rozpocznie się 30 stycznia. Tego dnia ramówka stacji będzie podporządkowana wydarzeniu. W programie relacje ze sztabów i koncertów, a słuchacze będą licytować specjalne Złote Serduszko z symbolicznym nr 30. Rok temu w podobnej antenowej aukcji serduszko osiągnęło kwotę 50 tys. zł, a dwa lata temu - 40 tys. zł.Tym razem słuchacze mogą też licytować wyjątkowego "Czerwonego Malucha Radia ZET", który towarzyszył stacji podczas tegorocznych wakacyjnych aktywności. Już po dwóch dniach od wystawienia Fiat 126p osiągnął kwotę ponad 20 tys. zł (26.01 - ponad 63 tys. zł), a aukcja potrwa do 31 stycznia.Dzień po Finale (31 stycznia) po godz. 17:00, Jurek Owsiak będzie gościem Beaty Lubeckiej w specjalnym wydaniu programu, w którym na gorąco podsumuje to, co działo się w całej Polsce w niedzielę.Zbliżający się 30. Finał zagra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku dzieci. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, który wskażą oddziały okulistyki dziecięcej w całej Polsce.Przez cały tydzień Antyradio informuje o przygotowaniach do 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Codziennie w programach "Ostry dyżur" oraz "Kasprologia" można usłyszeć rozmowy z Jurkiem Owsiakiem. W sobotę, zaraz po zakończeniu "Zaraz Będzie Ciemno", autorskiej audycji Jurka, na antenie pojawi się Tomasz Kasprzyk, który podgrzeje przedfinałową atmosferę specjalnym, dwugodzinnym programem. W niedzielę cała ramówka Antyradia zostanie podporządkowana Finałowi WOŚP. W programie relacje z różnych stron Polski, koncerty live, a także antenowa licytacja "Złotego Serduszka" nr 16, które w zeszłym roku osiągnęło kwotę 65 tys. zł.Trwają również charytatywne aukcje Antyradia. W tym roku do wylicytowania m.in.: prowadzenie jednego z programów stacji (aktualna cena 2225 zł), kolacja ze śniadaniem z Joanną Zientarską i Małgorzatą Wierzejewską połączona z wizytą w redakcji (aktualna cena 4444 zł), a także unikatowe płyty winylowe z autografami.