Początek sezonu NASCAR na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• 6 lutego 2022 roku rozpocznie się nowa era wyścigów NASCAR

• Na stadionie Los Angeles Memorial Coliseum odbędzie się pokazowy wyścig Busch Light Clash, który będzie nie tylko pierwszym wyścigiem tego sezonu

• Transmisja tylko w Motowizji

Los Angeles Memorial Coliseum to wielofunkcyjny obiekt sportowy znajdujący się w samym sercu "Miasta Aniołów". Otwarto go w 1923 roku i to właśnie w tym miejscu odbywały się Igrzyska Olimpijskie w 1934 i 1984 roku oraz odbędą się w 2028. Na LA Coliseum dwukrotnie rozgrywano także Super Bowl, czyli finałowy mecz o mistrzostwo ligi NFL. W przeszłości na stadionie odbywały się również kon-certy największych gwiazd muzyki, włączając w to Bruce'a Springsteena, The Rolling Stones, Elvisa Presleya czy Grateful Dead. Teraz zagoszczą tam wyścigi NASCAR.Od początku roku na LA Coliseum trwały wytężone prace, mające na celu przeobrażenie stadionu w pełnoprawny tor wyścigowy. Wokół boiska futbolowego powstał asfaltowy short track o długości ¼ mili, na którym już 6 lutego będą ścigali się najlepsi kierowcy NASCAR Cup Series. W poprzednich latach wyścig Busch Light Clash odbywał się na torze Daytona International Speedway i był częścią corocz-nych Speedweeks. Przeniesienie go na zupełnie nowy grunt ma pomóc organizacji NASCAR w dotar-ciu do nowych odbiorców i uatrakcyjnić debiut samochodów nowej generacji.Organizacja wyścigu na stadionie futbolowym jest także ukłonem w stronę short-trackowej przeszłości NASCAR Cup Series. Przed wieloma laty wyścigi serii pucharowej odbywały się bowiem na stadionach takich jak Soldier Field w Chicago czy Bowman-Gray Stadium w Winston-Salem. Na tym ostatnim pod koniec ubiegłego roku władze NASCAR przeprowadziły nawet testy samochodów nowej generacji, ma-jące pomóc w przygotowaniu wyścigu na Los Angeles Memorial Coliseum.W wyścigu Busch Light Clash weźmie udział 36 zespołów, posiadających chartery i cztery zespoły dodatkowe. W wyścigu głównym będzie mogło wziąć udział 23 kierowców, dlatego zostanie on poprze-dzony kilkoma wyścigami kwalifikacyjnymi. Jedynym kierowcą, który może być pewny udziału w wyści-gu głównym, jest ubiegłoroczny mistrz NASCAR Cup Series - Kyle Larson.Wyścig Busch Light Clash na żywo na antenie Motowizji punktualnie o północy, w nocy z 6 na 7 lute-go. Zawody jak zawsze będą komentować Michał Budziak i Szymon TworzW kolejnych tygodniach kierowcy NASCAR Cup Series udadzą się z powrotem na wschodnie wybrze-że, gdzie już 20 lutego odbędzie się pierwszy punktowany wyścig sezonu 2022 - Daytona 500. Transmisja Daytony 500 na żywo na antenie Motowizji, w niedzielę 20 lutego od godziny 20:00.Transmisje NASCAR w lutym na antenie Motowizji:Niedziela (6 lutego):• godz. 24.00: NASCAR 2022 Busch Light Clash - transmisja wyściguNiedziela (24 lutego):• godz. 20.00: NASCAR 2022 Daytona International Speedway - transmisja wyściguNiedziela (27 lutego):• godz. 21.30: NASCAR 2022 Auto Club Speedway - transmisja wyścigu