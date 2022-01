Nowy serial HBO "Pozłacany wiek" już dostępny w HBO GO

Łukasz Szewczyk

• Dziewięcioodcinkowy serial HBO "Pozłacany wiek" opowiada o amerykańskim czasie wielkich fortun - tych zdobytych i utraconych.

• W produkcji występują m.in. Carrie Coon, Morgan Spector, Denée Benton, Louisa Jacobson, Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel, Jack Gilpin oraz Cynthia Nixon i Christine Baranski.

Amerykański pozłacany wiek był okresem ogromnych przemian gospodarczych i idących za nimi konfliktów, tworzących się między tymi, którzy woleli stare, sprawdzone podejściem a zwolennikami zupełnie nowych systemów i rozwiązań. To był też czas wielkich fortun - tych zdobytych i utraconych.Akcja serialu HBO "Pozłacany wiek" rozpoczyna na tle tej transformacji, w 1882 roku, gdy po śmierci ojca młoda Brook (Louisa Jacobson) przeprowadza się z rolniczej Pensylwanii do Nowego Jorku, aby tam zamieszkać z bogatymi ciotkami Agnes van Rhijn (Christine Baranski) oraz Adą Brook (Cynthia Nixon). Spędzając czas w towarzystwie Peggy Scott (Denée Benton), początkującej pisarki, która szuka pretekstu, aby zacząć wszystko od nowa, Marian przypadkowo zostaje uwikłana konflikt między jedną z ciotek, dziedziczką starej fortuny, a jej bogatymi sąsiadami - bezwzględnym potentatem kolejowym i jego ambitną żoną - Georgem (Morgan Spector) i Berthą Russellami (Carrie Coon). Czy w świecie stojącym u progu nowoczesności Marian dostosuje się do obowiązujących reguł społecznych, czy będzie jednak szukać swojej własnej drogi?W pozostałych rolach w produkcji wystąpią (w kolejności alfabetycznej): Ben Ahlers, Michael Cerveris, Kelley Curran, Claybourne Elder, Linda Emond, Katie Finneran, Amy Forsyth, Michel Gill, Ward Horton, Bill Irwin, Sullivan Jones, Celia Keenan-Bolger, Nathan Lane, Audra McDonald, Debra Monk, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O'Hara, Patrick Page, Taylor Richardson, Douglas Sills, John Douglas Thompson, Jeanne Tripplehorn, Erin Wilhelmi.Twórcą serialu "Pozłacany wiek" jest Julian Fellowes, który pełni obowiązki scenarzysty i producenta wykonawczego. Producentem wykonawczym jest także Gareth Neame. Za reżyserię odpowiadają Michael Engler oraz Salli Richardson-Whitfield pełniący również obowiązki producentów wykonawczych. Producentem wykonawczym jest także David Crockett. Scenarzystką i producentką współwykonawczą jest Sonja Warfield. Serial Pozłacany wiek jest koprodukcją HBO oraz Universal Television, oddziału Universal Studio Group.Pierwszy odcinek serialu HBO "Pozłacany wiek" (The Gilded Age) jest już dostępny w HBO GO. Telewizyjna emisja w poniedziałkowe wieczory o godz. 20.10 na antenie HBO. Serial liczy 9 odcinków.