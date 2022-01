Bez cenzury o problemach zdrowia psychicznego młodych. Nowy serial "Mental" w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Nowy serial Polsatu "Mental" porusza niezwykle ważny i bardzo aktualny temat problemów zdrowia psychicznego.

• To odważnie pokazane, prosto z mostu i bez cenzury, historie czwórki bohaterów u progu dorosłości, których drogi krzyżują się na oddziale szpitala psychiatrycznego.

Serial "Mental" / Fot. materiały prasowe

Młodzi bohaterowie serialu: Jaskółka, Wiktor, Maria i Kogut to osoby, które mierzą się z wieloma trudnościami natury psychicznej. Borykają się z nimi z różnych przyczyn, bez wsparcia od najbliższych i środowiska, w którym żyją. Z ich historiami utożsamiać się może wielu młodych ludzi, którzy często samotnie radzą sobie z własnym cierpieniem i niezrozumieniem otoczenia.- mówi Kordian Kądziela, reżyser i scenarzysta serialu "Mental".- dodaje Sandra Drzymalska, odtwórczyni roli Marii, bohaterki mierzącej się m.in. z depresją. -- dodaje.W produkcji wystąpili m.in.: Janusz Chabior, Michał Czernecki, Martyna Byczkowska, Sandra Drzymalska, Mateusz Górski, Kacper Olszewski, Rozalia Mierzicka, Sara Celler-Jezierska i Robert Płuszka.Za reżyserię i scenariusz serialu, na podstawie produkcji "Mental" należącej do firm IT'S ALIVE FILM oraz YLE, odpowiada Kordian Kądziela. Producentem tytułu jest TFP, a powstał on na zlecenie Telewizji Polsat.Każdy z odcinków serialu kończy się planszą z numerami ważnych telefonów zaufania, pod którymi w razie potrzeby zarówno dorośli, jak i dzieci mogą uzyskać niezbędną pomoc.Serial w całości (8 odcinków) jest dostępny od dziś wyłącznie w Polsat Box Go, dla użytkowników pakietu Polsat Box Go Premium. Można go oglądać bez reklam w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon FireTV oraz w dekoderach. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV. Promocyjna cena pakietu to 30 zł za 30 dni.O temacie pogarszającego się zdrowia psychicznego młodzieży, który porusza serial "Mental", jest głośno od kilku lat, a problem wzmocniło jeszcze doświadczenie pandemii. Badania światowe i polskie alarmują o coraz większym problemie występowania wśród młodych zaburzeń lękowych i depresji. Według światowego raportu UNICEF z października 2021 r. z diagnozą zaburzenia zdrowia psychicznego żyje na świecie 13% młodych ludzi w wieku 10-19 lat - to ponad 160 mln osób. W Polsce to ponad 409 tys. nastolatków (181 tys. dziewcząt i 228 tys. chłopców). Edukacja na temat zdrowia psychicznego i możliwości otrzymania pomocy jest bardzo ważnym elementem wsparcia dorosłych, dzieci i młodzieży, których dotyka ten problem.Równolegle z premierą serialu startuje również specjalna sekcja w portalu Interia poświęcona serialowi i problemom, jakie porusza. Znajdą się tam wywiady z ekspertami, osobami, które doświadczyły różnego rodzaju trudności natury psychicznej, artykuły, które przybliżą tę tematykę, a także ważne telefony, gdzie można zgłosić się po pomoc.