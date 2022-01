Ostatni sprawdzian przed igrzyskami. Puchar Świata w Willingen na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i Playerze

Łukasz Szewczyk

• Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Stefan Hula staną w weekend do rywalizacji w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Willingen

• Będą to ostatnie zawody przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie

Najlepsi polscy skoczkowie wracają do rywalizacji w Pucharze Świata. W Willingen ponownie zobaczymy na skoczni Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska i Stefana Hulę. Z kadry szykowanej do występu na igrzyskach zabraknie jedynie Piotra Żyły. W Willingen rozegrane zostaną zarówno konkursy mężczyzn, jak i kobiet, a także konkurs mieszany. W rywalizacji kobiet wystąpią Kinga Rajda i Nicole Konderla.TVN, Eurosport 1 i Player pokażą na żywo piątkowy konkurs mieszany, a także oba konkursy indywidualne mężczyzn zaplanowane na sobotę i niedzielę. Piątkowe kwalifikacje mężczyzn transmitowane będą w Eurosporcie 1 i Playerze, a niedzielne kwalifikacje mężczyzn oraz konkurs kobiet dostępne będą na żywo wyłącznie w Playerze.Oba konkursy mężczyzn i konkurs mieszany skomentują Marek Rudziński i Igor Błachut. Podczas piątkowych kwalifikacji widzowie usłyszą Marka Rudzińskiego i Jakuba Pieczatowskiego, a w niedzielę Igora Błachuta i Jakuba Pieczatowskiego. Niedzielny konkurs kobiet skomentuje Maciej Skomarowski.Towarzyszące transmisjom studia w TVN poprowadzą Sebastian Szczęsny i Damian Michałowski, z kolei w Eurosporcie zrobi to Michał Korościel.Plan transmisji:Piątek (28 stycznia):• 16:00, Willingen, konkurs mieszany (TVN, Eurosport 1, Player)• 18:30, Willingen, kwalifikacje mężczyzn (Eurosport 1, Player)Sobota (29 stycznia)• 16:00, konkurs indywidualny mężczyzn (TVN, Eurosport 1, Player)Niedziela (30 stycznia)• 9:50, konkurs indywidualny kobiet (Player)• 13:25, kwalifikacje mężczyzn (Player)• 15:15, konkurs indywidualny mężczyzn (TVN, Eurosport 1, Player)Zawody w Willingen będą ostatnim sprawdzianem reprezentacji Polski przed wylotem na Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Najważniejsze sportowe wydarzenie roku rozpocznie się 4 lutego w Pekinie, a całe igrzyska dostępne będą na kanałach Eurosportu oraz w Playerze.