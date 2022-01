Gwiazdy TVN w uświadamiającym projekcie "Bunt"

Łukasz Szewczyk

• Jak wyglądałby świat, gdybyśmy się nie buntowali?

• Czy możliwe by były zmiany?

W specjalnym projekcie społecznym udział wzięli Krzysztof Piątkowski, Dawid Woliński, Zuzanna Jabłońska, Dobra Faza, Sophie Mokhar, Bartek Kloch, Liroy, Anna Dec, Jacek Jelonek oraz Daniel Kuczaj, którzy reprezentują różne rodzaje buntu.Tych form sprzeciwu jest więcej, każdy z nas nosi go w sobie wobec spraw, z którymi się nie zgadza. Mamy prawo być buntownikami i zmieniać naszą rzeczywistość. To właśnie bunt daje nam moc sprawczą w walce o nas.Serial "Bunt", który już 31 stycznia zagości na antenie TVN był inspiracją do stworzenia spotu, który ma na celu uświadomić nam, jak ważne jest to, by dzielić się z innymi naszymi problemami. By nie zamykać się na świat, który wciąż ewoluuje. Akcja społeczna zwraca uwagę, jak ważnym elementem jest zachowanie równowagii emocjonalnej. Razem możemy więcej.