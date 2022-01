Łukasz Szewczyk

Starcie FC Porto z CS Marítimo meczem weekendu w Eleven Sports

• Głównym wydarzeniem ostatniego weekendu stycznia w ELEVEN SPORTS będzie szlagierowy mecz ligi portugalskiej, w którym prowadzące w tabeli FC Porto zmierzy się z walczącym o awans do europejskich pucharów CS Marítimo.

• Stacja pokaże na swoich antenach również spotkania z udziałem czołowych zespołów angielskiej Championship i hiszpańskiej LaLiga Smartbank.

Fot. materiały prasowe

Liga Portugal. FC Porto jest zdecydowanym liderem portugalskiej ekstraklasy i pozostaje jedynym zespołem w czołowych europejskich ligach, który w tym sezonie nie przegrał meczu. W najbliższy weekend ekipa trenera Sérgio Conceição postara się przedłużyć swoją imponującą serię w konfrontacji z dziewiątym w tabeli CS Marítimo. Na Estádio do Dragão emocji na pewno nie zabraknie, bo goście z Madery to jeden z głównych kandydatów do awansu do kolejnej edycji europejskich pucharów. O możliwościach tej drużyny piłkarze Porto przekonali się jesienią, kiedy zremisowali z nią 1:1. Było to jedno z zaledwie dwóch spotkań obecnych rozgrywek, w którym Smoki nie sięgnęły po komplet punktów. W najbliższym starciu po ich stronie wiele będzie zależało od Luisa Díaza, który od początku kampanii zaliczył aż 14 trafień oraz pięć asyst i pod koniec okienka transferowego wzbudza zainteresowanie wielu europejskich klubów. Czy Kolumbijczyk ponownie zachwyci kibiców?



Chamionship. Fulham FC wygrało cztery ostatnie mecze ligowe, strzelając swoim rywalom w sumie aż 22 gole. Imponujący skutecznością Aleksandara Mitrović zdobył pięć z nich, a w całym bieżącym sezonie ma ich na koncie już 27. W 28. kolejce londyńczycy zagrają na Craven Cottage z groźnym Blackpool FC. Dla nich to okazja do rewanżu za wrześniową porażkę z tym przeciwnikiem 0:1. Muszą jednak mieć się na baczności, bo zespół z Blackpool, choć znajduje się w środku stawki, to w obecnych rozgrywkach pozbawił już punktów inne kluby czołówki, m.in. AFC Bournemouth i West Bromwich Albion. Czy The Cottagers uporają się z ekipą Mandarynek i umocnią się na pierwszym miejscu w tabeli Championship?



LaLiga. Najważniejszym meczem weekendu na boiskach LaLiga Smartbank będzie wyjazdowa konfrontacja drugiej w tabeli UD Almeríi z dziesiątym Realem Oviedo. Przed wiceliderem spore wyzwanie, bo zespół gospodarzy przegrał tylko jedno z ostatnich piętnastu spotkań przed własną publicznością. Drużyna z Almeríi poszuka na Estadio Carlos Tartiere swojej pierwszej wygranej poza własnym stadionem od blisko trzech miesięcy. Co ważne, w jej barwach będzie mógł zagrać Umar Sadiq, lider ofensywy, który kilka dni temu zakończył swoje występy w Pucharze Narodów Afryki i znów jest gotowy do walki o ligowe punkty. O tym, jak ważną rolę odgrywa w swojej ekipie, świadczy fakt, że miał udział w aż 15 spośród wszystkich zdobytych przez nią bramek. Jak Nigeryjczyk zaprezentuje się tym razem?



Plan transmisji:



Polecamy w piątek, 28 stycznia:

• 20:40 Championship: Huddersfield Town - Stoke City (Eleven Sports 1 i 4)

komentarz: Patryk Mirosławski, Adam Targowski



Polecamy w sobotę, 29 stycznia:

• 15:55, Championship: Fulham FC - Blackpool FC (Eleven Sports 1 i 4)

komentarz: Marcin Grzywacz, Adam Targowski

• 18:25 Championship: Peterborough United - Sheffield United (Eleven Sports 1 i 4)

komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak

• 20:55 LaLiga Smartbank: Real Oviedo - UD Almería (Eleven Sports 2)

komentarz: Marcin Gazda, Adrian Gątarek

• 21:25 Liga Portugal: FC Porto - CS Marítimo (Eleven Sports 1 i 4)

komentarz: Mateusz Majak, Michał Świerżyński



Polecamy w niedzielę, 30 stycznia:

• 14:25 Championship: Derby County - Birmingham City (Eleven Sports 1 i 4)

komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński

• 16:55 Championship: Cardiff City - Nottingham Forest (Eleven Sports 1 i 4)

komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak