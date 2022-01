Puchar Narodów Afryki w Viaplay. Faworyci w grze o półfinał

Łukasz Szewczyk

• W sobotę i niedzielę ćwierćfinały Pucharu Narodów Afryki. W turnieju nie brakowało sensacji, ale w finałowej ósemce są też wielcy afrykańskiej piłki i ich gwiazdy: Kamerun, Senegal i Egipt

• Sensacją turnieju jest Gwinea Równikowa, która o półfinał zagra w niedzielę z Senegalem

• Wszystkie mecze Pucharu Narodów Afryki w Polsce transmituje platforma streamingowa Viaplay

W ostatnich meczach 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki o awansie decydowały konkursy rzutów karnych. Po dwóch 0:0, Egipt w karnych pokonał 5:4 Wybrzeże Kości Słoniowej, a Gwinea Równikowa 6:5 wygrała w konkursie jedenastek z Mali. Tym samym 114. na świecie Gwinea wyeliminowała 61. w światowym rankingu Mali.Udział w 1/8 był w wykonaniu Gwinei Równikowej niespodzianką. Gra w ćwierćfinale to już prawdziwa sensacja. W niedzielnym meczu z Senegalem, to rywale będą zdecydowanym faworytem. Nie tylko do zwycięstwa, ale też do wygrania całego turnieju. To w końcu 20. drużyna światowego rankingu FIFA. Choć w 1/8 finału Senegal nie bez kłopotów 2:1 pokonał Komory, ze względu na zakażenia koronawirusem i kontuzje bramkarzy grające bez... nominalnego bramkarza w składzie. Spotkanie Senegal - Gwinea Równikowa w niedzielę o 20.00 można oglądać na żywo wyłącznie na Viaplay.plGospodarze Kamerun to kolejny kandydat do triumfu w Pucharze Narodów Afryki. W sobotę o 17.00 zagrają z Gambią. Z kolei po wyeliminowaniu Wybrzeża Kości Słoniowej, Egipt z Mohamedem Salahem z Livepool FC gra z Marokiem. Z kolei w sobotę o 20.00 przekonamy się, na co stać do niedawna zmagającą się z koronawirusowymi osłabieniami Tunezję, która niespodziewanie wyeliminowała niepokonaną wcześniej w tym turnieju Nigerię. Teraz na drodze Tunezyjczyków staje Burkina Faso.Transmisje ze wszystkich meczów Pucharu Narodów Afryki, na żywo z polskim komentarzem przeprowadza platforma Viaplay. W sobotę ćwierćfinały uatrakcyjni specjalne studio Viaplay, z udziałem Justyny Kostyry, Michała Zachodnego i Johna Arinze.Puchar Narodów Afryki 2022 - transmisje na żywo na platformie Viaplay1/4 finału:Sobota (29 stycznia):• 17:00komentują Szymon Ratajczak i Michał Borkowski• 20:00komentują Mariusz Hawryszczuk i Dominik PiechotaNiedziela (30 stycznia):• 16:00komentuje Dawid Król• 20:00komentuje Marcin Borzęcki