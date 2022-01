"Ostatni komers", "Obiecująca. Młoda. Kobieta", "Małe rzeczy", "Czarny młyn" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Obiecująca. Młoda. Kobieta", "Ostatni komers", "Czarny młyn", "Kryzys", "Po miłości", "Eksplozje"

Weekend filmowych premier wrozpocznie(29 stycznia). Jest to oryginalny i zaskakujący dramat opowiadający o poszukiwaniu sprawiedliwości. Motorem napędowym głównej bohaterki jest nie tylko dążenie do ukarania bezpośrednio winnych zbrodni. Cassandra przede wszystkim pragnie uświadomić osobom, które odegrały jakąś rolę w wydarzeniach z przeszłości wagę ich czynów - cichego "zalegalizowania" gwałtu i tolerowania bezkarności sprawców. Film spotkał się z ogromnym uznaniem i został doceniony za podjęcie ważnego społecznie tematu - normalizacji i usprawiedliwiania nadużyć seksualnych, często z jednoczesnym obarczaniem winą samych ofiar.W niedzielę(30 stycznia). W Stanach Zjednoczonych trwa kryzys opioidowy. Władze i społeczeństwo zmagają się z falą uzależnień wywołanych przez silne środki przeciwbólowe. W tle tych dramatycznych zmagań splatają się losy kilku osób. Agent Jake Kelly (Armie Hammer) tropi handlarza narkotyków, który organizuje właśnie operację przemytu fentanylu na granicy Kanady i USA. W to przedsięwzięcie wciąga dwa walczące ze sobą kartele. Nieustępliwym funkcjonariuszem, który chce doprowadzić do aresztowania przestępcy, kierują także osobiste motywy. W tym czasie wychodząca z uzależnienia architektka Claire (Evangeline Lilly) próbuje odszukać 16-letniego syna Davida, który również sięga po niebezpieczne używki. Musi skonfrontować się z przerażającą prawdą. Profesor Tyrone (Gary Oldman) przeciwstawia się działaniom potężnego koncernu farmaceutycznego, który zamierza wprowadzić na rynek nowy lek przeciwbólowy.Weekend premier wrozpocznie(29 stycznia). 12-letni Iwo mieszka w małym, postkomunistycznym miasteczku. Czarny Młyn jest symbolicznym miejscem w tej chylącej się ku upadkowi miejscowości, bo pracowała tam kiedyś większość rodziców małych bohaterów. To ponure miejsce jest całym światem chłopca i jego przyjaciół. Pomimo składanych rodzicom obietnic dzieciaki wchodzą do opuszczonego budynku i nieopatrznie budzą drzemiące w nim złe moce. Potem nic nie jest już takie same. Zaczynają znikać przedmioty i dorośli, a Iwo, który jest beztroski i samolubny, musi zmienić się, by stać się odpowiedzialnym, empatycznym i odważnym chłopcem. Niedługo potem zaczyna doceniać swoją niepełnosprawną siostrę, której kiedyś nie mógł znieść, bo Mela została obdarzona niezwykłą mocą i pomaga dzieciom rozwiązać zagadkę Czarnego Młyna.Tego samego dnia(29 stycznia). Ostatni tydzień szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. Przed balem, znanym jako "komers", grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. Kolejne dni to czas zauroczenia, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Film jest zapisem ich gimnazjalnych doświadczeń i portretem współczesnej młodzieży, która szuka swojej tożsamości, przynależności i więzi. Dwie nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.Niedzielną Megapremierą będzie "Małe rzeczy" (30 stycznia). Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe "Deke" Deacon (Denzel Washington), zostaje wysłany do Los Angeles, żeby wykonać proste z pozoru zadanie i zebrać dowody. Na miejscu policjant rozpoczyna jednak poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący sprawę miejscowy sierżant Jim Baxter (Rami Malek) jest pod wrażeniem intuicji Deke'a i nieoficjalnie prosi go o pomoc. Śledztwo trwa, ale Baxter nie wie, że sprawa związana jest z przeszłością Deke'a i ujawni przerażające tajemnice, które mogą zagrozić nie tylko prowadzonemu przez nich dochodzeniu. Kino sensacyjne w gwiazdorskiej obsadzie. W głównych rolach występują m.in. Denzel Washington, Rami Malek oraz Jared Leto.Z kolei premierowy weekend na antenach(29 stycznia, Cinemax 2). Mary Hussain (Joanna Scanlan), która przeszła po ślubie na islam, ma sześćdziesiąt kilka lat i prowadzi spokojne życie u boku swojego męża, Ahmeda. Po jego nagłej śmierci kobieta zostaje wdową. Dzień po pogrzebie Mary dowiaduje się, że po drugiej stronie kanału La Manche w Calais - zaledwie 21 mil od ich domu w Dover - Ahmet prowadził podwójne życie. Szokujące odkrycie sprawia, że kobieta postanawia poznać całą prawdę. Mary traci poczucie tożsamości, a prowadzone przez nią poszukiwania prowadzą do zaskakującego odkrycia.W niedzielę(30 stycznia, Cinemax). Fred (Dylan O'Brien) nie jest detektywem, tajnym agentem ani filozofem. Jest zwyczajnym facetem przed trzydziestką, który wchodząc w prawdziwą dorosłość przeżywa kryzys egzystencjalny. Przypadkowe spotkanie z mężczyzną, którego nie widział od lat sprawia, że Fred wraca dosłownie i w przenośni do swojej przeszłości. Powoli zaczyna rozwiązywać zagadkę związaną z tajemniczym zniknięciem dziewczyny, narkotykiem znanym jako Mercury oraz przerażającą istotą, która prześladowała go przez całe dzieciństwo i lata młodości... Kiedy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zaczynają zlewać się w jedno i biec równolegle, Fred zaczyna analizować wszystkie możliwości, jakie się otwierają się przed nim na różnych etapach jego życia. Którą z nich wybierze?Weekend zakończą(30 stycznia, Cinemax 2). Saperka Sonia zostaje uwięziona w samochodzie na paryskim parkingu. Wraz z nią jest jej mały synek i córka jej chłopaka Freda, który czuje się bezsilny, że nie może nic zrobić, bo pod samochodem podłożono minę przeciwczołgową. Sonia jest specjalistką od rozbrajania ładunków wybuchowych i razem ze swoim chłopakiem Fredem pracuje w organizacji pozarządowej. Niedawno wróciła z misji na Ukrainie, gdzie doświadczyła wielu niebezpiecznych sytuacji, ale obecność dzieci sprawia, że tym razem stawką jest życie ich wszystkich. Sonia i Fred mogą liczyć na pomoc swoich kolegów Igora i Camille, ale mają tylko 30 minut na rozbrojenie miny i ustalenie, kto faktycznie stoi za próbą zamachu. Czy pozostaną zjednoczeni do końca, czy też ich rodzina nie wytrzyma presji i się rozpadnie?