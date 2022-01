Gazeta.pl zbiera na WOŚP o #JedenDzieńDłużej

Łukasz Szewczyk

• Trwa 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

• Gazeta.pl po raz kolejny zagra dla WOŚP w ramach projektu #JedenDzieńDłużej.

Projekt pod hasłem #JedenDzieńDłużej narodził się po tragicznych wydarzeniach, jakie rozegrały się podczas 27. Finału WOŚP w Gdańsku. Redakcja Gazeta.pl postanowiła wtedy dokończyć przerwaną zbiórkę, pokazując przy tym, że najważniejsze jest dobro i wzajemne wsparcie. Ta idea wciąż jest aktualna, szczególnie w trudnych miesiącach pandemii. To dlatego redakcja portalu znów chce grać #JedenDzieńDłużej, aby dobro zwyciężyło.- mówi Bartosz Raj, dyrektor serwisów grupy Gazeta.pl. -W tym roku projekt #JedenDzieńDłużej potrwa do poniedziałku, 31 stycznia 2022 roku, czyli zakończy się dzień po wielkim Finale WOŚP. W tym czasie na łamach Gazeta.pl będą pojawiały się materiały redakcyjne zachęcające do udziału w aukcjach odbywających się na Allegro.pl. Ponownie dostępna będzie także specjalna eSkarbonka Gazeta.pl na Facebooku.- mówi Łukasz Kijek, redaktor naczelny serwisów informacyjnych Gazeta.pl.Czytelnicy i czytelniczki Gazeta.pl mogą w tym roku wylicytować m.in. metamorfozę przeprowadzoną przez stylistów Avanti24.pl, dzień na planie zdjęciowym programu "Studio Biznes" czy możliwość nazwania jednego z bohaterów epizodycznych nowej książki Remigiusza Mroza. Na aukcjach wystawione zostaną także przedmioty otrzymane od zaprzyjaźnionych z redakcją polityków, artystów, pisarzy i gwiazd, w tym:• dwie książki Roberta Biedronia - "Nowy rozdział" i "Pod prąd" z autografem• książka Remigiusza Mroza - "Wybaczam Ci" z autografem• płyta Organka z dedykacją• książka Yuval Noah Harari "Sapiens" z dedykacją• imienny fotel w Teatrze Syrena i zaproszenia do teatru• zaproszenie do Teatru Dramatycznego i kalendarz z autografami aktorów• dwa pakiety od Teatru Kwadrat, w skład których wchodzą zaproszenie na spektakl, spotkanie z aktorami, DVD i album o teatrze• grafika Gosi Herby• lekcja rysowania online z Tomaszem Samojlikiem• set tenisa we Wrocławiu z Anną Wyszkoni• osobiste oprowadzenie po zamku w Lubowicach przez Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego oraz replika najstarszej książki kucharskiej• torebka z prywatnej kolekcji Joanny Przetakiewicz od projektantki Gabrieli Hearst, zakupiona w Los Angeles• statuetka Joanny Jędrzejczyk - Herakles• wspólny trening z Robertem Burneiką i jego żoną• zaproszenie do gospodarstwa Anny i Grzegorza Bardowskich z programu "Rolnik szuka żony"• dzień z Patrick The Pan oraz możliwość "dogrania" się do nowej piosenki artysty