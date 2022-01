"Piątkowe kryminały" w Warner TV. Michael Douglas, Tommy Lee Jones i inni

Łukasz Szewczyk

• Czy aktorka może strzelać lepiej niż agent służb specjalnych? Okazuje się, że tak - właśnie tak stało się w przypadku Evy Longorii, jednej z głównych gwiazd filmu "Strażnik".

• "Piątkowe kryminały" od 4 lutego w Warner TV

Taki komplement sprawił Evie Longorii konsultant ze służb specjalnych, który pomagał w szkoleniu aktorów filmu(4 lutego, godz. 20.20). Okazało się, że gwiazda strzelała celniej i osiągała lepsze wyniki niż 90% agentów na treningu służb specjalnych. Produkcja opowiada o agencie Garrisonie (Michael Douglas), który odkrywa spisek planowanego zabójstwa prezydenta USA. Śledztwa podejmują się funkcjonariusze Breckinridge (Kiefer Sutherland) i Marin (Eva Longoria). Pierwszy trop prowadzi ich do samego Garrisona - rozpoczyna się pościg pomiędzy nieodkrytym zabójcą, wrobionym w sprawę głównym bohaterem i ścigającymi go agentami.Historię równie skomplikowanego układu pokazuje(11 lutego, godz. 21.50). W parku narodowym Silver Falls State w stanie Oregon pojawia się morderca, dla którego zabijanie nożem jest ekscytującą zabawą. Służby specjalne chcą jak najszybciej spacyfikować mordercę i w tym celu nawiązują współpracę z wojskowym trenerem walk - szkopuł w tym, że w przeszłości szkolił również poszukiwanego zabójcę. Postać wojskowego nauczyciela, w którego wcielił się Tommy Lee Jones, została oparta na postaci prawdziwego eksperta od survivalu, Toma Browna Jr. - był doradcą aktora na planie filmu.Zawiłe stosunki pomiędzy bohaterami to także cecha fabuły filmu(18 lutego, godz. 23.00). Guy Pearce, Kevin Spacey i Russell Crowe wcielają się w policjantów lat 50., z których każdy pracuje w inny sposób: jeden jest młodym idealistą, drugi to bezwzględny stróż prawa, który omija przepisy w pogodni za sprawiedliwością, a trzeci jest skorumpowanym imprezowiczem. Aktorzy stosowali metody przygotowania, które pozwoliły im poczuć się jak odgrywane postaci. Russell Crowe, aktor niewysoki, specjalnie zamieszkał w ciasnym i małym mieszkaniu, aby wejść w skórę wysokiego i postawnego bohatera, który góruje nad innymi. Guy Pearce towarzyszył policjantowi w patrolach. Kevin Spacey potrafił tak empatycznie wczuć się w rolę bezwzględnego policjanta, że producent filmowy James Ellroy, nazwał jego rolę jednym z najbardziej poruszających występów obrazujących nienawiść do samego siebie.Cykl zakończy emisja produkcji(25 lutego, godz. 22.00), o młodym policjancie (Ethan Hawke), który rozpoczął swoje szkolenie pod opieką doświadczonego funkcjonariusza (Denzel Washington), stosującego niezgodne z prawem metody, aby dopaść przestępców. Washington stwierdził w wywiadzie, że nieoczywista relacja tych dwóch postaci i skomplikowana fabuła, sprawiły, że rola w "Dniu próby" do dziś jest jego ulubionym występem z własnej filmografii.