Serial "Furioza" od lutego w Canal+. Kinowy hit w rozszerzonej wersji (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Kinowy hit z Mateuszem Damięckim, Weroniką Książkiewicz i Mateuszem Banasiukiem w rozszerzonej wersji.

• Na zlecenie Canal+ powstał czteroodcinkowy serial, który swoja premierę będzie miał w lutym 2022 roku

Mateusz Damięcki w filkie "Furioza" / © KinoŚwiat 2021

"Furioza" to opowieść wielowątkowa przedstawiająca brutalną codzienność środowiska piłkarskich kibiców, handlarzy narkotyków, układów politycznych i policji próbującej za wszelką siłę rozbić mafijne układy. Jak zapewniają twórcy, wersja serialowa to gratka dla miłośników filmu. W produkcji zobaczymy pogłębione postacie, nowe sceny i wątki.Tragiczny wypadek rozdzielił kiedyś losy trójki przyjaciół. Po latach bezkompromisowa policjantka Dzika (Weronika Książkiewicz) wraca na Pomorze z zamiarem walki z tamtejszą przestępczością. W wyniku szantażu, Dzika zmusza do współpracy Dawida (Mateusz Banasiuk), swoją dawną miłość. Dawid, który świadomie wybrał zawód lekarza, starał się do tej pory trzymać z daleka od szemranego towarzystwa, w którym ważną rolę odgrywa jego starszy brat. Ostatecznie jednak godzi się zostać wtyczką policji i wnika w struktury kibiców. Największą podejrzliwość wobec nowego członka gangu przejawia Golden (Mateusz Damięcki) - przyjaciel Dawida z lat młodzieńczych.Obok odtwórców głównych ról na ekranie zobaczymy również genialnych: Wojciecha Zielińskiego, Szymona Bobrowskiego, Łukasza Simlata, Janusza Chbiora, czy Konrada Eleryka.Akcja serialu rozwija się w zawrotnym tempie. Bez cenzury, bez lukru - przestępczy świat przedstawiony jest w sposób autentyczny, nieszczędzący widzowi brutalnych detali. Pieniądze, miłość, polityka, zdrada, zemsta, honor mieszają się bezustannie zapewniając niesłabnące emocje od początku do samego, zaskakującego końca.Mateusz Damięcki do roli Goldena przygotowywał się od 2018 roku. -- wspomina aktor, który wcielając się w rolę pseudokibica przeszedł spektakularną metamorfozę.Film i sposób, w jaki przedstawia on środowisko kibiców, spotkały się z przychylną opinią recenzentów. Ważną rolę odgrywa w historii również piękny, trójmiejski krajobraz."Furioza" była jedną z najgłośniejszych polskich premier w 2021 roku, która przyciągnęła do kin rzeszę widzów. W weekend otwarcia obejrzało go około 120 tys. osób.(wszystkie odcinki) oraz na antenie Canal+ Premium 19 lutego o godz. 21:00 (dwa odcinki) i 20 lutego o godz. 21:30 (dwa odcinki).