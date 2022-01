Netflix na luty. "Pod wiatr", "Kim jest Anna?", "Siły kosmiczne 2", nowi "Wikingowie"

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery lutego platformy Netflix, dzień po dniu

• Wśród premier m.in.: polski film "Pod wiatr", "Kim jest Anna?", "Miłość jest ślepa 2", "Wikingowie: Walhalla", "Słodkie Magnolie 2", "Mroczne pożądanie 2", "Siły kosmiczne 2", "Wysoka dziewczyna 2"

Netflix - wykaz premier na luty 2022 roku:

Wydarzeniem miesiąca będzie premiera polskiego filmu(10 lutego). Ona ukończyła prestiżowe warszawskie liceum i dostała się na medycynę w Londynie. On pracuje jako instruktor kitesurfingu nad morzem dzięki czemu łączy zarabianie pieniędzy oraz pasję. Poznają się na Helu. Niezwykły urok chłopaka powoduje, że dziewczyna przekracza swoje granice i wkracza w zupełnie nieznany świat kitesurfingu, muzyki i zabawy. Rodzące się między nimi uczucie nie podoba się ani jej rodzinie, ani jego przyjaciołom. Czy związek Ani i Michała jest na tyle silny, że pokona przeciwności i stanie się czymś więcej niż tylko wakacyjną miłością?Serialowe premiery rozpocznie nowy sezon(1 lutego). Nicole wychowuje syna, który musi nauczyć się kontrolować supermoce. Dion rośnie w siłę, jednak niebezpieczeństwo czai się bliżej, niż mogłoby się wydawać. Wraca także(2 lutego). Alma próbuje na nowo ułożyć sobie życie, ale ponowne spotkanie z Darío rozbudza ich fatalny romans i wydobywa na powierzchnię jego mroczną stronę. Na premierę czekają także(4 lutego). W życiu słodycz miesza się z goryczą, ale Magnolie zawsze mogą liczyć na siebie nawzajem - nieważne czy chodzi o stare rany, nowe związki czy lokalną politykę.Nowością będzie serial(11 lutego). Dziennikarka bada sprawę Anny Dulvey, która wmówiła nowojorskim elitom, że jest niemiecką multimilionerką. Historia oparta na faktach. Z kolei w serii(od 11 lutego) nowa grupa singli wyrusza w podróż w nieznane w poszukiwaniu miłości, która odmieni ich życie. Kto odnajdzie drugą połówkę, a kto będzie miał złamane serce?Wśród premier(od 17 lutego). Kurt bada sprawę tajemniczej i makabrycznej śmierci, która wydaje się powiązana z głośnym wydarzeniem będącym przedmiotem dawnego śledztwa Fridy Rask w Malmö. Powracają(od 18 lutego). Nowy sekretarz obrony daje generałowi Nairdowi i jego dysfunkcyjnym, acz uroczym, podwładnym 4 miesiące, aby udowodnić, że Siły Kosmiczne mają rację bytu.Z kolei(od 25 lutego) to kontynuacja "Wikingów" osadzona 100 lat później. W tej produkcji poznamy nowe pokolenie legendarnych bohaterów, którzy wywalczyli sobie miejsce na kartach historii.Wśród filmowych premier, oprócz wspomnianej wcześniej polskiej produkcji, abonenci Netflixa zobaczą obraz(od 1 lutego). Film ukazuje historię przyjaźni Anne Frank z Hannah Goslar od początków w Amsterdamie pod nazistowską okupacją aż po spotkanie w obozie koncentracyjnym. Kolejna propozycja to(od 11 lutego). Jodi dostaje główną rolę w szkolnym musicalu. To spełnienie jej marzeń - aż w końcu stres poważnie uderza w jej związek i pewność siebie. Z kolei(od 18 lutego) to sequel, w którym grupa influencerów w opuszczonym teksańskim miasteczku znów ożywia Leatherface'a - osławionego mordercę noszącego maskę z ludzkiej skóry.Wśród produkcji dokumentalnych(od 2 lutego). Udając playboya i bogatego handlarza diamentów, uwodził kobiety online i oszukiwał je na miliony dolarów. Teraz jego ofiary postanawiają się zemścić. Z kolei film(od 16 lutego) ukazuje losy początkującego filmowca i przyszłego gwiazdora przeplatają się w kameralnym trzyczęściowym dokumencie o karierze Kanye'ego Westa. Z produkcji(od 18 lutego) śledczy ujawniają, jak stawianie zysku ponad bezpieczeństwo mogło przyczynić się do dwóch katastrof samolotów Boeing w odstępie zaledwie kilku miesięcy.• od 1 lutegoThe Apprentice: One Championship editionRaising dion: sezon 2Moja przyjaciółka Anne FrankKoci domek Gabi: sezon 4od 2 lutegoMroczne pożądanie: sezon 2Oszust z TinderaPożeracz mięsa: sezon 10: część 2od 3 lutegoKid Cosmic: sezon 3MurdervilleOla poszukujeod 4 lutegoPrzez moje oknoEndless loopSłodkie Magnolie: Sezon 2od 8 lutegoMiłość jest ślepa: JaponiaChild of kamiari monthMs. Pat: y'all wanna hear something crazy?od 9 lutegoPomysły na sprzedażRozczarowani: część 4PrzywilejOnly Jokes Allowedod 10 lutegoPóki życie nas nie rozłączyPod wiatrod 11 lutegoToy boy: sezon 2Kim jest Anna?Love TacticsMiłość jest ślepa: sezon 2Love and LeashesAnne+: filmWysoka dziewczyna 2Bigbugod 14 lutegoWiernośćFishbowl Wivesod 15 lutegoRidley Jones: Strażniczka Muzeum: Sezon 3od 16 lutegoRadiowa giełda: sezon 2Jeen-yuhs: trylogia kanyeLato w cielo grandeod 17 lutegoEraxStrzał w serceOdpuść nam nasze winyPięść zemstyMłody Wallander: cień zabójcyMo Gilligan: There's mo to lifeZ kamerą u Kardashianów: Sezony 9 - 10od 18 lutegoInwazja królików: misja na marsaTeksańska masakra piłą mechanicznąUpadek: sprawa boeingaKtoś z nas kłamieSiły kosmiczne: sezon 2od 20 lutegoNie zabijaj mnieod 22 lutegoCat BurglarLovw Songod 23 lutegoUFOod 24 lutegoŚwiat Karmy: Teledyskiod 25 lutegoMerlí. Sapere audeZnów mieć 15 latWikingowie: walhallaZjazd rodzinny u madeiBez wytchnienia