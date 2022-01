"Tom i Jerry w Nowym Jorku". Premiera nowego sezonu na antenie Boomerang

Łukasz Szewczyk

• W lutym 2022 roku na antenie telewizji Boomerang premiera 2. sezonu animacji "Tom i Jerry w Nowym Jorku".

• Główne postaci będą organizować gonitwy po tytułowym mieście. Zoo, metro, wysypisko śmieci - psocić można wszędzie

Wszystko zaczęło się od pełnometrażowego filmu "Tom i Jerry w Nowym Jorku". Tam bohaterowie zamieszkali w luksusowym hotelu z tytułowego miasta. Choć ich otoczenie było gustowne i bogate, dwoje psotników nie zważało na ekskluzywne warunki: harcowali, jak gdyby nigdy nic. Widzowie zareagowali pozytywnie na nową odsłonę kultowej kreskówki. Kreskówka jest z nami od 80 lat i wciąż cieszy się równie dużym powodzeniem. Ostatnia wersja animacji zachowuje ten sam rozrywkowy styl, ale odbywa się w nowym otoczeniu. Tym razem miejscem akcji jest Nowy Jork: metropolia, która sprzyja przeżywaniu ekscytujących przygód. Twórcy zapraszają publiczność do dalszego odkrywania animowanego, wielkomiejskiego domu Toma i Jerry'ego.W 2. sezonie towarzyszyć im będą zarówno znane wcześniej postaci, jak i nowi bohaterowie. Wystąpią m.in. gniewny pies Spike - mieszkaniec podwórka z poprzednich odsłon animacji, obiekt miłości Toma - kotka Claudia, przyjaciel Jerry'ego - mały kaczor, a także złośliwy przeciwnik Toma - kot Butch, czy pojawiający się po raz pierwszy słoń Horatio - mieszkaniec nowojorskiego zoo. W premierowych odcinkach gonitwy zaprowadzą kota i mysz na wysypisko, gdzie spotkają chytre szczury i przebiegłe mewy. Choć pierwsze zwierzątka są gryzoniami tak jak Jerry, nie będą dla niego miłe! Główne postaci kreskówki spróbują zabiegać o względy Claudii, biegając po całym hotelu. Pewnego dnia Tom obudzi się w świecie, którym rządzą... wyłącznie myszy! Nie będzie tam mile widziany, ale z właściwą sobie determinacją postanowi pokazać im, że nie poddaje się z łatwością. To tylko jedne z licznych swawoli, które widzowie zobaczą w nadchodzących epizodach.Emisja od poniedziałku do piątku o 16:00 w Boomerang.