Indywidualne Mistrzostwa Europy na żużlu przez cztery sezony w TVP

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska pozyskała prawa do transmisji Indywidualnych Mistrzostw Europy na żużlu (Speedway Euro Championship).

• Kibice "czarnego sportu" będą mogli śledzić walkę najlepszych zawodników na świecie przez cztery najbliższe lata.

Mistrz Europy na żużlu jest wyłaniany od 2001 roku. Przez 11 lat w tej rywalizacji nie brali udziału uczestnicy cyklu Grand Prix, najbardziej prestiżowych rozgrywek. To zmieniło się od sezonu 2013, kiedy podniosła się ranga i prestiż walki o tytuł najlepszego zawodnika Starego Kontynentu. Reprezentanci Polski trzykrotnie sięgali po złoty medal: Krzysztof Kasprzak, Krzysztof Jabłoński i Sebastian Ułamek. Było to jeszcze za czasów tzw. "starej ery" mistrzostw. Po zmianie formuły (jednodniowe zawody zostały zastąpione czterema turniejami), "biało-czerwoni" trzykrotnie stawali na podium: wicemistrzem został Jarosław Hampel (2018), trzecie miejsca zajmowali - Krzysztof Kasprzak (2016) i Patryk Dudek (2021).- powiedział Jack Kurski, prezes Zarządu Telewizji Polskiej Jacek Kurski.Pewnymi występów w cyklu SEC 2022 jest pięciu najlepszych żużlowców z poprzedniego sezonu. Są to: Mikkel Michelsen, Leon Madsen, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki oraz Daniel Bewley. Reszta uczestników zostanie wyłoniona podczas kwalifikacji, które odbędą się 30 kwietnia (Równe i Stralsund), 7 maja (Debreczyn), 21 maja (Nagyhalasz). Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w turnieju SEC Challenge - 18 czerwca (Krsko). Cykl SEC 2022 będzie składać się z czterech turniejów. Rywalizacja o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy rozpocznie się 2 lipca w Rybniku. Kolejne zawody zostały zaplanowane w następujących miastach: niemieckim Guestrow (6 sierpnia), Łodzi (3 września) i czeskich Pardubicach (23 września).- dodał Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.Telewizja Polska w poprzednim sezonie transmitowała szereg zawodów żużlowych. Kibice "czarnego sportu mogli" mogli śledzić między innymi Drużynowe Mistrzostwa Świata juniorów, mecz reprezentacji Polski, Memoriał Edwarda Jancarza, Koronę Bolesława Chrobrego czy Kryterium Asów. Żużlowa oferta TVP od tego roku została mocno rozszerzona. Na naszych antenach pojawią się drugie pod względem prestiżu indywidualne zawody na świecie (zwycięzca cyklu otrzymuje przepustkę do Grand Prix). Będzie je można oglądać za darmo w TVP Sport, na stronie tvpsport.pl, w naszej aplikacji mobilnej oraz SMART TV.