Tydzień w NHL na żywo w Viaplay: Hit na szczycie i Mecz Gwiazd

Łukasz Szewczyk

• Środowy mecz New York Rangers - Florida Panthers to hit na szczycie hokejowej ligi NHL. Spotkanie z polskim komentarzem można oglądać na żywo na platformie streamingowej Viaplay

• Polscy kibice NHL mogą w tym tygodniu obejrzeć na żywo 20 spotkań, a w weekend dodatkowo Mecz Gwiazd NHL All-Star Game (z polskim komentarzem).

Florida Panthers wygrywają mecz za meczem i są wiceliderem NHL. Pantery wygrały 22 z 25 domowych meczów i wyrównały ligowy rekord zwycięstw we własnej hali na tym etapie rozgrywek. W przeszłości taki wynik w najlepszej lidze świata notowano cztery razy.W tym tygodniu Florida Panthers grają na wyjeździe z New York Rangers. Nowojorczycy pokonali u siebie Seattle Kraken 3:2. Duża w tym zasługa bramkarza Igora Shesterkina, który zaliczył aż czterdzieści skutecznych obron. A Rangersi z 62 punktami są piątą ekipą w tabeli NHL. Mecz New York Rangers - Florida Panthers o 1.00 w nocy z wtorku na środę, z komentarzem Piotra Chłystka i Marcina Iwankiewicza, można oglądać na Viaplay.plHokeiści Colorado Avalanche wygrali dziesiąte kolejne spotkanie. 4:1 z Buffalo Sabres było zarazem 18. zwycięstwem z rzędu u siebie. Gola i asystę zanotował fiński prawoskrzydłowy, 25-letni Mikko Rantanen, który z 53 punktami jest szóstym graczem ligi w klasyfikacji kanadyjskiej. Colorado Avalanche jest liderem tabeli NHL, tyle samo punktów (67) mają też Florida Panthers. W środę o 3.05 Lawina z Kolorado może znowu poprawić domową serię, w starciu z Arizona Coyotes, transmisja w Viaplay.Za oceanem czas na Weekend Gwiazd. W sobotę o 21.00 platforma streamingowa Viaplay będzie transmitować Mecz Gwiazd NHL, prosto z Las Vegas, z polskim komentarzem Krzysztofa Girgiela i Andrzeja Kulaska. A dla największych fanów, już o 1.30 w nocy w piątku na sobotę NHL All-Star Skills competition, czyli pokaz hokejowych umiejętności i sztuczek w wykonaniu najlepszych zawodników świata.Najbliższe transmisje NHL na żywo na platformie Viaplay (1-5 lutego):Wtorek 1 lutego (w nocy z poniedziałku na wtorek):• 01:35 Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils• 01:35 Ottawa Senators - Edmonton Oilers• 01:35 Detroit Red Wings - Anaheim Ducks• 01:35 Chicago Blackhawks - Vancouver CanucksŚroda 2 lutego (w nocy z wtorku na środę):• 01:00(komentują Piotr Chłystek i Marcin Iwankiewicz)• 01:05 Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets• 01:05 New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs• 01:05 Montreal Canadiens - St. Louis Blues• 01:05 Boston Bruins - Seatlle Kraken• 01 05 Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks• 01:05 Pittsburgh Penguins - Washington Capitals• 01:35 New York Islanders - Ottawa Senators• 02:05 Nashville Predators - Vancouver Canucks• 02:35 Dallas Stars - Calgary Flames• 03:05 Colorado Avalanche - Arizona Coyotes• 04:00 Vegas Knights - Buffalo SabresCzwartek 3 lutego (w nocy ze środy na czwartek):• 01:05 Washington Capitals - Edmonton Oilers• 01:35 Detroit Red Wings - Los Angeles Kings• 03:35 Chicago Blackhawks - Minnesota Wild• 03:35 Arizona Coyotes - Calgary FlamesSobota 5 lutego:• 01:30 NHL All-Star Skills Compeition• 21:00(komentują Krzysztof Girgiel i Andrzej Kulasek)