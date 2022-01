Kanał News24 zapowiada "emisję techniczną"

Łukasz Szewczyk

• Na polskim rynku telewizyjnym zadebiutuje nowy kanał informacyjny

News24 to nowy kanał telewizyjny zapowiadany już od kilku miesięcy. Start emisji technicznej stacji planowany jest na 1 lutego 2022 r. o godzinie 7:00. Nie oznacza to jednak, że widzowie od razu zyskają dostęp do nowego kanału. Na razie będzie to emisja głównie na potrzeby wewnętrzne nadawcy. Właściciel stacji zapowiada, że dopiero w kolejnych tygodniach będą podpisywane umowy z operatorami telewizyjnymi na rozpowszechnianie sygnału News24.Nadawca przekonuje, że zarówno pod kątem technicznym jak i personalnym, jest gotowy do uruchomienia kanału. W ramach uzyskanego finansowania spółka nabyła nowoczesny sprzęt i urządzenia do rozpoczęcia nadawania. Na potrzeby stacji stworzono dwa studia telewizyjne - wirtualne studio oraz tradycyjne ze ścianami wizyjnymi (siedziba przy ul. Inżynierskiej 4 w Warszawie) Pod koniec stycznia 2022 r. nastąpiła pełna integracja systemów i urządzeń technicznych w celu uruchomienia kanału do produkcji.Redaktorem naczelny nowego kanału został Andrzej Andrysiak, wydawca m.in. "Gazety Radomszczańskiej". W giełdowym komunikacje nadawca stacji informuje, że zatrudniono niezbędny personel odpowiedzialny za aspekty techniczne, operatorskie, redakcyjne, wydawnicze oraz prezenterów telewizyjnych. Rozpoczęto także współpracę z ponad 60 nowymi współpracownikami i pracownikami.Właścicielem News24 jest spółka Astro, od kilkunastu lat zajmująca się produkcją programów telewizyjnych między innymi dla głównych stacji w Polsce. W 2006 roku spółka uruchomiła telewizję Superstacja.