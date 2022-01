Polska edycja muzycznego show "Mask Singer" wiosną w TVN

Łukasz Szewczyk

• Show "Mask Singer", który do tej pory podbił serca widzów w 41 krajach świata, wiosną 2022 roku na antenie TVN

• W programie zaśpiewają ludzie znani z pierwszych stron gazet - aktorzy, muzycy, celebryci, sportowcy, dziennikarze czy politycy. Ich tożsamość zostanie jednak ukryta pod oszałamiającymi przebraniami

"Mask Singer" to muzyczne widowisko z niezwykłymi kostiumami, hitami polskich i światowych list przebojów, ale przede wszystkim zabawa w szukanie odpowiedzi na pytanie - kto kryje się pod maską? Pół miliarda fanów programu z całego świata stara się rozwikłać tę tajemnicę. Do tej pory odgadli, że kostium Pumy skrywał Seala, Toni Braxton była Rybą, Tori Spelling Jednorożcem, La Toya Jackson Obcym, a Kelly Osbourne Biedroną.Teraz detektywami staną się widzowie TVN. Na widzów czekają występy, ale przede wszystkim próby dopasowania wokali uczestników do głosów osób znanych i lubianych oraz typowanie kto kryje się pod kostiumem. Punktem kulminacyjnym każdego odcinka będzie zdjęcie maski przez jedną z postaci. To wtedy, po tygodniach spekulacji i domysłów, widzowie wreszcie dowiedzą się kto się pod nią kryje.Kulisy produkcji "Mask Singer" wydają się być najbardziej strzeżoną tajemnicą. Personalia uczestników od początku są ściśle tajne, to prawdziwy top secre. Utrzymaniu anonimowości służą rygorystyczne procedury. Tożsamość gwiazd znają nieliczni. Nawet podczas rozmów na scenie ich głosy są modulowane elektronicznie. Wszystkie środki ostrożności mają jeden cel - zagwarantować widzom wspaniałą zabawę.W programie bierze udział dwunastu uczestników. Każdy z nich otrzymuje kostium, wykonany z największą dbałością o detal. Przebrania mają za zadanie ukryć prawdziwą tożsamość gwiazd. Muzyczne występy oglądają widzowie, publiczność w studio i czterech "detektywów". Detektywi prowadzą śledztwo, zadają uczestnikom pytania, typują, kto ich zdaniem kryje się pod maską. Starają się też rozszyfrować tropy, pojawiające się w filmach, przed występami gwiazd. Wskazówki dotyczące zamaskowanych postaci na pewno pomogą tym, którzy dobrze znają życiorysy osób z pierwszych stron gazet, przebieg ich karier czy śledzą show-biznesowe nowinki. W każdym odcinku publiczność i "detektywi" głosują na najlepszy występ. Uczestnik z najmniejszą liczbą głosów ujawnia swoją tożsamość, zdejmując maskę. Zwycięzcą programu zostaje uczestnik, którego personalia najdłużej pozostaną tajemnicą. Nagrodą jest statuetka Złotej Maski."Mask Singer" to program rozrywkowy, oparty na południowokoreańskim formacie "King of Mask Singer". Polską wersję na zlecenie TVN Grupa Discovery produkuje FremantleMedia Polska.