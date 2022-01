"Serca na sprzedaż". Nowy serial rosyjski w ramówce TVP2

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Dwójka rozpoczyna emisję nowego serialu obyczajowego"Serca na sprzedaż". W obsadzie występują m.in. Maria Poroszyna znana z roli w serialu "Anna German" oraz Zoriana

• Marczenko, gwiazda emitowanej w TVP serii "Kozacka miłość".

Nowy, rosyjski serial obyczajowy osadzony jest w realiach lat 90. XX wieku. Akcja toczy się w Rosji po wielkich przemian ustrojowych, do których zwykli ludzie dopiero się przystosowują. W sklepach brakuje towarów, zarobki są niskie w stosunku do wysokich cen produktów. Bohaterkami serialu są kobiety, które różni wiek, status społeczny i zawodowy, ale każda z nich musi być na tyle zaradna, by w ciężkich czasach zadbać o dzieci i dom. Szansą dla nich na dodatkowy dochód staje się nie zawsze legalny handel.Rosyjska produkcja powstała w 2016 roku. Za reżyserię odpowiadali Julia Krasnowa i Siergiej Krasnow. Scenariusz napisały Zoja Dziublo i Swietłana Cywinska.W serialu występują: Maria Poroszyna, Zoriana Marczenko, Swietłana Iwanowa, Wiera Smolina, Władimir Jepifancew, Artiom Fadiejew i Olga Baranowa."Serca na sprzedaż", TVP2, od poniedziałku do czwartku o godzinie 21:55. Pierwszy odcinek w TVP2 w poniedziałek (31 stycznia) wyjątkowo o godz. 21:40.